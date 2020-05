Gina Lollobrigida una furia per quello che le hanno fatto “Vogliono farmi morire, è ignobile”

Gina Lollobrigida il racconto choc su quanto sta avvenendo nella sua vita

Gina Lollobrigida racconta quanto sta avvenendo nella sua vita in questo periodo, tutto davvero molto triste. Siamo abituati a sentire parlare di avvenimenti di qualunque genere che hanno a che fare con lei, però questo non se l’aspettava proprio nessuno, lei compresa.

Ad ogni modo è la diretta interessata a raccontarlo e ad ammettere che il giudice tutelare ha accettato la richiesta di sostegno. Peccato però che non sia stata lei a presentarla, o comunque a richiederla. Da questo momento in poi è avvenuto davvero di tutto, la sua vita è stata messa sottosopra.

Gina Lollobrigida una truffa a tutti gli effetti potrebbe spogliarla dei suoi averi

Gina Lollobrigida racconta che dopo la decisione presa dal giudice tutelare, dalla sua casa potranno essere presi oggetti anche Preziosi per esempio quadri, mobili, suppellettili, gioielli, lampadari. Ovviamente l’artista non è d’accordo, quindi durante uno sfogo ha detto che vogliono farla morire in maniera ignobile. Forse in questa maniera ha cercato l’aiuto di qualcuno che possa difenderla.

Tutto questo non succede nemmeno ai peggiori delinquenti, lei non pensa di meritare questo trattamento, vive in un paese civile e non si può ammettere che avvenga questo genere di soprusi ed ingiustizie.

L’attrice gode del supporto del suo staff

La Lollobrigida però non può pensare di essere rimasta da sola, perché ad aiutarla in un periodo tanto brutto e triste per lei c’è il suo staff, che non la lascia un attimo da sola. D’altronde ognuno di loro deve qualcosa, dato che l’attrice ha sempre riservato un trattamento particolare nei loro confronti.

Di fronte alla decisione del giudice tutelare Infatti lo staff ha fatto sapere quanto sta avvenendo, sperando nell’indignazione del popolo italiano.Se quanto deciso dal giudice tutelare dovesse essere messo in atto, l’attrice si ritroverebbe a vivere in disagio economico oltre che psicologico. Dopo una vita trascorsa a lavorare e a mettere da parte guadagni, tutto questo è davvero ingiusto, Eppure fa parte di una realtà assurda.

Tra l’altro la cattiveria umana vorrebbe far sì che una donna di 92 anni, che potrebbe essere la nonna di chiunque, possa vivere in condizioni estreme, addirittura senza lampadari. Per quale motivo? Non ci sono motivazioni che possono giustificare tutto questo, Ecco perché chiunque si oppone a questa decisione e cerca rimedi di qualunque genere. L’attrice è stata spogliata dei suoi beni, beni che ha guadagnato con il sudore del suo lavoro, ma non solo anche di ricordi particolarmente importanti per quella che è la sua vita.