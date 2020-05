Valeria Marini preoccupatissima, grave incidente per la madre “Trauma cranico”

La mamma di Valeria Marini ha avuto un brutto incidente, Gianna Orrù è caduta e ha riportato trauma cranico e una frattura al braccio

Brutto incidente per la mamma di Valeria Marini. La signora Gianna Orrù è caduta e le è stato diagnosticato un trauma cranico e una frattura al braccio. La vicenda l’ha resa nota la stessa showgirl, Valeria Marini. La star del Bagaglino lo ha reso noto in occasione del suo 53esimo compleanno, mentre era collegata con Pomeriggio 5.

La Marini ha festeggiato il suo compleanno con il pubblico ma ha anche ricevuto una bella sorpresa da parte del fidanzato Gianluigi Martino. La showgirl ha trascorso con il compagno la quarantena e durante il collegamento ha parlato dell’incidente della mamma. Anzi, ha anche detto che stava tornando in quel momento dalla casa della signora Orrù.

Valeria Marini parla dell’incidente della madre

La Marini ha detto che stava vivendo un momento difficile con la mamma combinata in quel modo. La donna è scivolata e si è fatta male e lei va spesso dalla madre per vederla. La signora Gianna si è fratturata un braccio e ha anche un trauma cranico, quindi non versa in ottime condizioni. Valeria ha rivelato che la mamma è scivolata su un sampietrino e ha battuto la testa.

Per lei dunque è stata una settimana molto particolare, la donna non è stata bene e Valeria ha sofferto nel vedere la madre in quelle condizioni. La showgirl durante la trasmissione non ha nascosto di essere preoccupata per la madre, a cui è molto legata. La signora Orrù oltretutto è una donna energica e forte e vedersi impossibilitata a fare le sue cose la rende nervosa.

La Marini ha espresso grande preoccupazione per la madre

Come detto prima, Valeria Marini ha detto di essere molto preoccupata per le condizioni della madre. La showgirl è attaccatissima alla donna, nonostante qualche tempo fa sono state lontane a causa di una discussione. Infatti, la Marini ne ha anche parlato mentre era nella casa del GF Vip, dove aveva rivelato di non parlare alla madre da mesi.

Le due donne poi si erano riconciliate e per fortuna fra loro è tornato il sereno. La donna si era allontanata dalla figlia per un momento di difficoltà, però poi avevano fatto pace. Adesso questo incidente sta mettendo a dura prova la sua salute, ma Valeria ha aggiunto che la madre è forte e si riprenderà.