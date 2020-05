Kikò Nalli e Ambra Lombardo di nuovo insieme in tv: i dubbi sulla coppia

Nessuna crisi tra Ambra e Kikò. La coppia è apparsa insieme in televisione, ma alcuni nutrono dei forti dubbi

Kikò Nalli e Ambra Lombardo insieme a Vieni da me

Giovedì 14 maggio Kikò Nalli è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. Kikò è l’ex marito di Tina Cipollari dalla quale ha avuto ben tre figli e l’anno scorso ha fatto discutere per la sua storia, nata al Grande Fratello, con Ambra Lombardo. Nel programma Rai il parrucchiere ha parlato del suo matrimonio con belle parole e poi ovviamente è passato alla storia con Ambra.

Ambra è apparsa in collegamento da casa e la coppia ha detto come sta andando tra di loro. In molti accusano Ambra di stare con Kikò per visibilità, ma lui ha detto che loro non sono famosi, i famosi sono altri. Hanno avuto un po’ di visibilità grazie ad un reality ma sono accuse infondate.

La verità è che Kikò e Ambra non si sono mai lasciati, come ha fatto presente il gossip nei mesi scorsi. Semplicemente stanno vivendo a distanza, di nuovo, la loro relazione. Lui si trova a Roma e lei a Milano e non si vedono da tre mesi. Sulle voci di rottura Kikò ha chiuso velocemente: “Io le dico sempre di stare tranquilla che è tutta pubblicità“.

I dubbi

Ma i dubbi dei telespettatori e non solo sono proprio riguardo la pubblicità. In molti sono rimasti davvero spiazzati nel vederli insieme e nel sapere che comunque la loro relazione sta andando avanti. Questo perché mesi fa Kikò aveva parlato con pagine di gossip e aveva detto di non voler parlare ma che la relazione era finita. Ambra invece invitava sempre a chiedere i motivi della lontananza proprio a lui.

Insomma, perché quelle dichiarazioni se in realtà tra loro andava tutto bene? A questo punto iniziano ad avverarsi le previsioni di quei giornalisti che spesso, nel salotto di Barbara D’Urso, avevano parlato di continue crisi fatte ad arte per apparire su giornali e siti. Voi che cosa ne pensate?

Matrimonio e figli?

Nella puntata la coppia ha affrontato il discorso matrimonio e figli. Lui è stato molto prudente nella risposta dicendo di doverne parlare di persona dopo aver rivisto alcune cose. Lei ha scherzato un po’ sulla cosa ma poi ha ammesso che un matrimonio e dei figli li vorrebbe con piacere se Kikò dovesse essere disponibile.