Rivoluzione Mediaset, Federica Panicucci saluta Mattino 5: la seconda volta in un anno

Federica Panicucci e il ritorno a Mattino 5

Nella seconda settimana di marzo Federica Panicucci ha dovuto salutare Mattino 5 lasciando la conduzione in solitaria a Francesco Vecchi. In quell’occasione i vertici di Mediaset decisero di aggiungere al nome dello storico contenitore di Canale 5 la dicitura ‘Speciale Coronavirus’. Una formula che è durata un paio di mesi e che ha visto il ritorno della professionista toscana con l’avvio della Fase 2, ovvero dal 4 maggio 2020.

Da quel giorno il giornalista sportivo si è occupato della prima parte mentre la collega della seconda. Tuttavia entrambi hanno sempre parlato dell’armento del momento ovvero l’emergenza sanitaria per il Covid-19. Tuttavia nelle ultime ore il portale Blogo ha dato delle succose indiscrezioni.

Nuova conduzione in solitaria di Francesco Vecchi

Stando a quanto riportato da Blogo, Mattino 5 si congederà dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset da venerdì 26 giugno 2020. In questo caso, però, la presenza di Federica Panicucci durerà solamente per altre due settimane, fino a quando si concluderà la versione classica della trasmissione.

Quindi dalla fine di maggio fino alla conclusione ci sarà una versione estiva condotta in solitaria dal giornalista Francesco Vecchi, che da marzo a maggio ha dato modo di essere un ottimo professionista. Su Canale 5, Live Non è la D’Urso proseguirà fino a domenica 14 giugno, mentre Pomeriggio Cinque, sempre di Barbara D’Urso, chiuderà venerdì 29 maggio, per poi riprendere a settembre.

Le date di chiusura di altre trasmissioni Mediaset

Per quanto riguarda le altre trasmissioni d’approfondimento di Mediaset, Blogo ha svelato le date di chiusura. Nicola Porro con Quarta Repubblica, andrà in onda su Rete fino a lunedì 27 luglio 2020. Mentre Fuori dal coro di Mario Giordano saluterà il pubblico il 23 giugno, invece Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio due giorni dopo.

Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi si fermerà il 29 maggio ma la rete proporrà alcuni appuntamenti speciali denominati Le Storie. Infine continuerà il quotidiano con Stasera Italia. La padrona di casa Barbara Palombelli lascerà in estate il suo posto a Veronica Gentili, già conduttrice nel fine settimana e nei festivi.