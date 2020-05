Uomini e Donne, Beatrice Valli si racconta sui social: il momento del parto e come sta Azzurra

L’ex corteggiatrice ha dato alla luce il suo terzo figlio. Ecco come è andata e come sta. Lo ha raccontato lei stessa sui social a poche ore dal parto

Uomini e Donne: Beatrice e Marco danno il benvenuto ad Azzurra

Marco Fantini e Beatrice Valli si sono innamorati a Uomini e Donne ormai diversi anni fa. All’inizio non c’è stato un bel rapporto tra di loro, sempre molto conflittuale e pieno di dubbi da parte del tronista. Poi, però, ha deciso di ascoltare il suo cuore e sceglierla comunque accettando anche la presenza di Alessandro, il bambino di Beatrice avuto da una sua precedente relazione.

Quando sono usciti insieme dal programma la loro storia è andata a gonfie vele, tanto che dopo alcuni anni hanno avuto la loro prima bambina, la piccola Bianca. Marco ha poi organizzato un viaggio a Parigi in cui, durante una cena romantica, ha chiesto alla sua fidanzata di diventare sua moglie e lei ha accettato.

I preparativi per il matrimonio, però, sono stati rimandati un po’ a causa dell’emergenza Coronavirus e un po’ perché Beatrice e Marco aspettavano la loro seconda figlia. Azzurra, questo il nome scelto per lei, è nata un paio di giorni fa e Beatrice ha deciso di condividere sui social i momenti del parto.

L’attesa, il parto e come stanno Beatrice e Azzurra

Azzurra si è fatta attendere più del previsto. Marco ha raccontato i momenti di attesa, che ha vissuto insieme al piccolo Alessandro, sui social per più di 24 ore. Infatti, come ha poi raccontato Beatrice sui social il percorso è stato molto lungo, Azzurra non voleva uscire.

L’ex corteggiatrice ha raccontato di aver rotto le acque all’una di notte e di essere andata in ospedale qualche ora dopo. Ha aspettato tutto il giorno e ha assunto più volte a distanza di ore un medicinale ma le contrazioni non arrivavano. All’una e mezza della notte doveva assumere la quarta dose, ma essendo dilatata abbastanza l’hanno portata in sala parto. Quando è arrivato Marco le contrazioni sono iniziate.

Azzurra è arrivata alle 4.50 con grande sofferenza da parte della mamma che ha aspettato tanto, ha perso molti liquidi e ha provato più dolore rispetto alle altre due gravidanze. La bambina sta bene, pesa 3,5 Kg e non fa altro che mangiare. Oggi Beatrice e la bambina potranno tornare a casa e lei non vede l’ora di vedere la reazione degli altri due suoi figli.