Beatrice Valli sembra non essere mai sazia e lancia l’ennesima richiesta a Marco Fantini

Richiesta inaspettata da parte di Beatrice Valli al marito Marco Fantini, l’ex di Uomini e Donne voleva del salame dopo aver partorito

Ha appena partorito Beatrice Valli e ancora una volta fa una sorprendente richiesta al compagno Marco Fantini. Sembra proprio che l’ex di Uomini e Donne sia insaziabile e lo stesso Marco è rimasto sorpreso. Ma cosa è successo? Che cosa ha chiesto la Valli al compagno?

Da qualche giorno i due sono diventati genitori di una bellissima bambina alla quale hanno messo nome Azzurra. La loro famiglia continua quindi ad allargarsi e Azzurra è l’ultima arrivata, ma i due hanno altri due figli. Sui social Beatrice aveva già parlato di questa gravidanza e aveva rivelato ai followers di essere preoccupata. Aveva infatti dovuto ricoverarsi qualche giorno prima Per essere sottoposta al cesareo.

Beatrice Valli fa una richiesta a Marco Fantini

Dopo la lunga attesa finalmente Beatrice ha partorito ed è nata l’ultima piccola della casa, Azzurra. La Valli ha condiviso molti momenti di questa felicità con i follower e li ha resi partecipi delle tante novità della sua famiglia. La piccola Azzurra è venuta alla luce lo scorso mercoledì e finalmente la Valli ha potuto mettere fine alle sue preoccupazioni.

Tuttavia, le sue richieste non sono finite e ancora una volta sorprende Marco che subito la asseconda. Ieri Beatrice, dopo essersi riposata, ha fatto una insolita richiesta al partner. Come era naturale che facesse, l’ex tronista Marco Fantini ha prontamente soddisfatto l’esigenza della compagna. La Valli ieri era rimasta da sola visto che a causa dell’emergenza Codiv-19 non può ricevere visite. Però ha colto l’occasione per farsi portare qualcosa a cui teneva molto dal suo compagno.

La Valli voleva ancora un’altra fetta di salame

Con grande piacere l’ex corteggiatrice ha ricevuto una sorpresa dal marito. Marco le ha portato del salame come regalo e lei non ha perso tempo a mangiarlo. Durante la gravidanza non ha toccato salumi e quindi adesso che ha partorito può mangiarli.

Così Marco Fantini ha voluto farle una sorpresa e le ha portato questo regalo abbastanza insolito. Per la ex corteggiatrice è stato come una manna dal cielo, era molto affamata e aveva chiesto del salame al compagno. Per la Valli è stata una grande soddisfazione poterlo mangiare di nuovo adesso che ha partorito. Marco le ha portato tutto il salame che aveva comprato per soddisfare la richiesta della sua compagna.