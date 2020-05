Uomini e Donne: Pamela ed Enzo continuano la lite sui social dopo la puntata, ecco che cosa si sono detti

Enzo e Pamela non hanno trovato un punto d’incontro. La coppia ha continuato a scontrarsi anche sui social dopo la puntata

Uomini e Donne: è finita tra Pamela ed Enzo

Pamela Barretta e Enzo Capo avevano deciso di iniziare la loro storia d’amore al di fuori dello studio di Uomini e Donne lo scorso ottobre. In realtà questa scelta non è stata condivisa da nessuno del programma perché Pamela aveva accettato dopo episodi di gelosia e comportamenti non molto opportuni di Enzo.

Tuttavia, per alcuni mesi sembrava che la loro relazione andasse molto bene. Hanno fatto dei viaggi, condividevano storie e foto sui social in cui sembravano innamorati e felici. Sembravano, appunto, perché dopo il viaggio alle Maldive tutto è cambiato. Prima Pamela ha detto sui social che Enzo l’aveva lasciata, poi non era vero, poi ancora crisi.

Nelle puntate di Uomini e Donne, tornato nella sua forma classica, la coppia è intervenuta in studio per raccontare come stanno davvero le cose. Se Pamela nutriva la speranza di sistemare tutto e andare avanti, Enzo ha deciso di chiudere definitivamente. La coppia poi però ha voluto fare delle precisazioni sui social.

La guerra continua sui social

Enzo ha accusato Pamela di averlo lasciato per un like alla foto di una ragazza giovane sui social. Ma Pamela ha spiegato che ci sono tante altre cose che li hanno portati ad allontanarsi e a scontrarsi. La rabbia di Enzo era molto evidente, tanto che più volte ha accusato la donna di avergli mancato di rispetto pubblicamente.

Lui le ha fatto recapitare una borsa con i suoi vestiti che aveva lasciato a casa sua. Non solo, ma l’ha anche accusata di aver preso delle cose dal frigobar alle Maldive che costavano 15 euro, un gesto che l’ha spiazzato.

Sui social Pamela ha voluto chiarire le cose dopo la puntata andata in onda. La dama ha spiegato che non può dire molto perché devono ancora andare in onda altre puntate, ma che non ha bisogno di un uomo che le paghi viaggi perché è indipendente economicamente. Inoltre, sostiene di avere altre cose da dire sul viaggio alle Maldive ma non lo farà.

Enzo, dal canto suo, invece sui social ha preteso le scuse da tutte quelle persone che l’hanno infangato pubblicamente e ha detto testuali parole: “Mio padre mi ha insegnato ad avere rispetto per i soldi che spendiamo, mia madre il rispetto per la persona che ho accanto“.