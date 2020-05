Miriana Trevisan: ‘Io e Pago ci siamo chiariti, lui ha dormito da me’

Pago si è allontanato da Serena Enardu ma si è avvicinato molto alla sua ex moglie. Ecco che cosa ha raccontato Miriana Trevisan

GF Vip: Pago e Serena si sono lasciati, lui si avvicina all’ex moglie

Soltanto poche ore fa è arrivato l’annuncio via social di Serena Enardu che poneva fine alla relazione tra lei e Pago. Il loro percorso è stato molto travagliato, soprattutto in questo ultimo anno in cui hanno vissuto la loro relazione in tv.

Prima hanno messo alla prova il loro amore nella seconda edizione di Temptation Island Vip. Lei si è avvicinata molto al tentatore Alessandro Graziani e per questo si sono lasciati. Poi Serena, pentita del suo comportamento, ha deciso di provare a tornare con Pago e l’ha fatto attraverso il Grande Fratello Vip.

Dopo il reality la coppia ha deciso di tornare insieme e vivere la loro storia d’amore con un ritrovato equilibrio e con altre consapevolezze. Tuttavia, Serena ha raccontato di una pesantissima lite che li ha allontanati di nuovo. Nel frattempo, Pago è sempre più vicino alla sua ex moglie. Ecco qui di seguito nell’articolo che cosa ha detto Miriana Trevisan alle pagine di Nuovo.

Miriana Trevisan: ‘Pago ha dormito da me, siamo molto sereni’

Anche la storia d’amore tra Pago e Miriana Trevisan è stata molto turbolenta. Si sono conosciuti ed è nato l’amore, si sono sposati ma la convivenza li ha allontanati. Dopo anni si sono rivisti, hanno fatto un figlio e poi si sono separati di nuovo. Tuttavia, adesso i rapporti tra loro sono molto sereni. Anche le ultime divergenze, legate all’esperienza del GF Vip, sono state superate.

In una recente intervista al settimanale di Riccardo Signoretti Miriana ha detto che ormai tra lei e il suo ex marito è tornato il sereno. Lui ha anche dormito a casa sua. Lei ha una casa grande dove ognuno può avere la sua camera con bagno. Per il loro bambino, Nicola, è davvero molto importante riuscire a vedere suo padre. Tra la separazione e poi l’emergenza Coronavirus è diventato un po’ difficile.

Miriana era rimasta delusa dal fatto che Pago non avesse mai parlato del figlio al GF Vip, ma il cantante le ha spiegato che invece l’ha fatto e che ha sofferto terribilmente per la sua lontananza. Il reality, però, ha messo in primo piano la sua storia con Serena. La showgirl ha ammesso che averlo in casa in questo periodo non è importante solamente per il figlio, ma anche per lei.