Valeria Marini ancora fidanzata con Gianluigi: nozze in vista?

Valeria Marini ha finalmente trovato l’amore. La soubrette sarda sta vivendo un sogno indescrivibile e lo scorso 14 maggio ha spento le 53 candeline, in compagnia del suo fidanzato Gianluigi Martino.La showgirl ha voluto tenere segreta la sua relazione per un po’ di tempo, almeno all’inizio. Nonostante il fascino e la bellezza che l’hanno sempre contraddistinta, la bella Valeria non è mai stata molto fortunata in amore.

Ma finalmente, sembra che in Gianluigi abbia trovato l’uomo della sua vita. Viste le dure esperienze del passato, come la stessa soubrette ha raccontato a Barbara D’Urso, con il Martino ha inizialmente voluto andarci con i piedi di piombo, ma sembra che ne sia valsa la pena!

Valeria Marini ha trovato l’anima gemella in Gianluigi Martino

Valeria Marini e Gianluigi Martino si sono conosciuto nel corso di una cena di lavoro. Lui ha immediatamente iniziato a corteggiare la showgirl del Bagaglino, riempiendola di tenerezze e di attenzioni. In seguito, la Marini ha fatto parte del cast del Grande Fratello VIP, ma quando ne è uscita ha trovato l’Italia in preda all’emergenza da Coronavirus. La soubrette 53enne ha ammesso che non pensava che la situazione fosse così grave, dato che si trovava isolata nella Casa assieme agli altri partecipanti, ignara di cosa stesse accadendo, intanto, nel mondo esterno. Nonostante il periodo difficile per tutti, Valeria non ha perso il sorriso.

Più di un motivo per sorridere

Per parecchi mesi, Valeria Marini e sua madre Gianna non si sono parlate. Non si conoscono nello specifico le ragioni del litigio tra madre e figlia. In seguito, grazie anche alla pandemia, le due si sono riavvicinate ed hanno fatto pace. C’è da dire, inoltre, che Valeria Marini sia soddisfatta anche professionalmente. Come leggiamo dall’ultimo numero della rivista Di Tutto il suo show “La Presidente” ha fatto il tutto esaurito al salone Margherita di Roma, per poi essere riproposto in TV su Rete4.

A breve il matrimonio?

Valeria Marini è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip lo scorso 18 marzo, tornando tra le braccia del suo fidanzato Gianluigi Martino. Sempre da Di Tutto si legge come l’uomo possa essere pronto per le nozze. Finalmente il sogno della Valeriona nazionale si è avverato, trovando nel Martino il suo principe azzurro. In passato, la vita non è stata premurosa con la diva e sono state numerose le relazioni andate male, come quella con Vittorio Cecchi Gori.

Di recente, ci sono stati nuovi scontri tra la Marini e l’ex moglie di Vittorio, Rita Rusic. Valeria sogna da sempre le nozze in chiesa e, negli ultimi tempi, lo stesso Gianluigi (di professione imprenditore) è stato visto uscire proprio da una chiesa. Proprio per questo sono aumentate le voci sulle nozze imminenti. Anche se Valeria si è già sposata in Chiesa, è riuscita ad ottenere l’annullamento del matrimonio dalla Sacra Rota.