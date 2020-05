Barbara Palombelli lascia Stasera Italia, da giugno nuova conduttrice: svelato il nome

Barbara Palombelli cede il posto a Veronica Gentili

Tra qualche settimana partiranno i palinsesti estivi, quindi tutti i conduttori che sono stati impegnati per gran parte dell’anno televisivo si prenderanno una meritata pausa. E se altre trasmissioni a fine giugno chiuderanno i battenti per riprendere a settembre, Stasera Italia continuerà ad andare in onda. Stando al portale Tv Blog, Barbara Palombelli sarà al timone della trasmissione d’approfondimento di Rete 4 per tutto il prossimo mese. Poi cederà il posto ad una sua collega. Di chi si tratta?

Stiamo parlando di Veronica Gentili, già conduttrice del format Mediaset nella versione Week-end. Ovviamente il meccanismo e la formula sarà sempre quella tradizionale e si occuperà principalmente sulla Fase 2 dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Non sarà l’unico argomento che verrà affrontato, si parlerà anche di politica, lavoro e cronaca.

La concorrenza di Stasera Italia Estate

Stando al rumor diffuso da Tv Blog, ad oggi non c’è una data precisa della staffetta tra Barbara Palombelli e Veronica Genitili a Stasera Italia, che per l’occasione al titolo originale sarà aggiunto Estate. A quanto pare la giornalista condurrà in solitaria dopo l’addio del collega Giuseppe Brindisi tornato a fare il Tg4.

Nella fascia dell’access prime time, una delle più importanti dell’intera giornata, Stasera Italia Estate dovrà vedersela con un’agguerrita concorrenza composta da TecheTecheTè, in onda nel periodo estivo su Rai Uno. Mentre sulla terza rete della tv di Stato andranno in onda le repliche di Un Posto al Sole. Su Canale 5, invece, ci sarà Paperissima Sprint Estate e su La7 Otto e Mezzo.

Forum e Stasera Italia con Barbara Palombelli torneranno in autunno

Barbara Palombelli rimarrà in onda sul piccolo schermo fino alla fine di giugno 2020. La giornalista romana tornerà in onda a settembre sia con Stasera Italia e Lo Sportello di Forum su Rete 4, mentre Forum su Canale 5.

Ricordiamo che questi ultimi due contenitori Mediaset non vanno in onda dagli inizi di marzo a causa dell’emergenza Coronavirus, al loro posto vengono trasmesse delle repliche. A comunicare la nuova edizione del Tribunale televisivo e del suo spin-off ci ha pensato la stessa moglie di Francesco Rutelli attraverso un post sul suo profilo Facebook.