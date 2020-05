Grande Fratello Vip 5: una nota showgirl si candida per entrare nella Casa

Sono già iniziate le trattative per la quinta edizione del reality. C’è una nota showgirl, ora influencer che vorrebbe davvero partecipare

Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini sta preparando il cast

Sembra strano, dal momento che la quarta edizione si conclusa appena un mese fa, parlare già di una quinta edizione. Eppure il Grande Fratello Vip sta per tornare e l’ha confermato lo stesso Alfonso Signorini. Da settembre, al massimo ottobre, tornerà al timone del programma affiancato sicuramente da Pupo.

In una recente intervista con Simona Ventura il conduttore ha confessato le difficoltà vissute in occasione della quarta edizione, sia a livello personale che legate all’emergenza Coronavirus. Tuttavia, è soddisfatto del suo lavoro, dell’impronta data al programma e per questo sta già cercando i vip per la quinta edizione. Due sono già confermati ma resteranno top secret per un bel po’.

In ogni caso, da parte di giornali e siti di gossip è iniziata la ricerca a chi potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia questa volta. Pare che alcuni personaggi del mondo dello spettacolo stiano facendo davvero l’impossibile per poterci essere.

Cristina Buccino si candida

Alberto Dandolo ha svelato di aver saputo che Cristina Buccino, ad esempio, stia facendo di tutto per entrare a far parte del cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Pare stia “smuovendo mari e monti” per avere un’occasione. Insomma, la showgirl e influencer è pronta a tornare in tv? (Continua dopo la foto)

Cristina Buccino ha iniziato come modella ed è passata da campagne pubblicitarie a programmi tv. Prima ha partecipato a Tutto X Tutto e Artù, poi a Veline. È stata una professoressa de L’Eredità e poi una naufraga de L’Isola dei Famosi. Dopo queste esperienze ha scelto di allontanarsi dalla tv per i social. Tuttavia, due anni fa c’era la voce che la vedeva pronta ad entrare al GF Vip con le sue sorelle. Poi, però, la produzione ha optato per i fratelli Rodríguez.

Cristina, comunque, ha continuato a far parlare di sé per i suoi amori. La ricordiamo, infatti, accanto a Cristiano Angelucci, ex tronista di Uomini e Donne, ma anche con Alex Belli, Cristiano Ronaldo e Claudio D’Alessio. Ha avuto una relazione con Gabriele Giuffrida e gliene sono state attribuite anche molte che lei ha smentito, come Andrea Iannone, ma anche Colin Farrell e Alexsander Kolarov. Vi piacerebbe vederla al Grande Fratello Vip?