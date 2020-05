Supervivientes: Ivana Icardi eliminata, Hugo Sierra piange per Adara Molinero

Continuano le avventure di Supervivientes che creano gossip anche in Italia. Ecco che cosa è successo tra Ivana Icardi e Hugo Sierra nell’ultima puntata andata in onda del reality spagnolo

Supervivientes: Ivana Icardi torna a casa, Hugo Sierra in crisi per le ex

Da un paio d’anni anche i siti di gossip italiani hanno concentrato la loro attenzione su Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi che ha grande successo su TeleCinco. Diversi personaggi noti in Italia hanno scelto di partecipare al reality, basti pensare a Paola Caruso o a Fabio Colloricchio. Quest’anno è la volta di Ivana Icardi.

Ivana ha partecipato al Gran Hermano spagnolo per poi intervenire molte volte nei salotti di Barbara D’Urso e partecipare in Italia al Grande Fratello 16. Qui ha avuto molti scontri con Gianmarco Onestini, del quale si era infatuata e per questo ha lasciato il suo fidanzato. In Honduras ha condiviso l’odio per Gianmarco (che l’ha rifiutata) con Hugo Sierra, ex compagno di Adara Molinero che ha avuto una relazione proprio con Onestini.

Tra Ivana e Hugo c’è stata una relazione che si è conclusa la scorsa settimana per volere di Hugo. Infatti, nell’ultima puntata andata in onda in Spagna, lui ha versato molte lacrime per le sue ex, madri dei suoi due figli. Mentre Ivana Icardi è stata eliminata a sorpresa.

Ivana lascia l’Honduras, Hugo piange per Adara Molinero

In molti credevano che Ivana godesse dell’appoggio del pubblico essendo stata lasciata in quel modo e avendo sofferto molto per Hugo. Invece, il televoto ha decretato la sua eliminazione. Ovviamente è arrivato il commento pungente di Gianmarco Onestini che ha scritto quanto Ivana sia stata falsa e ipocrita e adesso era il momento di pagare.

Nel frattempo nel programma ci sono stati due momenti che hanno coinvolto Ivana e Hugo. Ivana ha fatto sapere che tenterà di ricucire il rapporto con Wanda Nara per amore del fratello Mauro Icardi. Hugo, invece, ha parlato delle sue ex fidanzate dalle quali ha avuto due bambini.

Hugo si è preso la colpa e la responsabilità per la fine della relazione, prima con la madre della sua bambina Micaela e poi anche con Adara Molinero, mamma di Martin. Per quest’ultima, in particolare Hugo ha versato molte lacrime. Lui ha molta paura che con la separazione da Adara non possa avere un rapporto con Martin, così come è stato con l’altra figlia. Che cosa ne pensate?