Uomini e Donne, ennesima delusione per Roberta Di Padua

Ennesima delusione

Nelle puntata di oggi, venerdì 15 maggio, Gemma ha avuto modo di conoscere colui che si è presentato con il nickname Occhi blu. Si sono visti per la prima volta in un’esterna, in cui ha detto di aver chiesto anche ad altri di recarsi nello studio. Dopo un giro di parole, la dama gli ha confessato di essere interessata a Nicola Vivarelli.

Quest’ultimo nel frattempo sta ricevendo continue attenzioni da Valentina e ciò ha fatto infuriare Gemma. Probabilmente le darà una possibilità. Per quanto riguarda le altre partecipanti, Roberta di Padua ha fatto chiamare dalla redazione un ex corteggiatore. Si tratta di Alessandro Graziani. Purtroppo anche stavolta le cose non sono andate bene per la donna.

‘Ti ho chiamato solo per un fattore estetico’

Ennesima delusione per Roberta, dal momento che Alessandro non ha intenzione di corteggiarla. Il ragazzo, noto grazie a Temptation Island, si era messo in gioco per Giovanna Abate. Qualche giorno fa i fan di Maria De Filippi hanno assistito a un confronto con la tronista che non ha avuto un buon esito.

In pratica è stato penalizzato per la sua indole pacata e tranquilla. Giovanna ha confessato di volere accanto chi gli tiene testa con un’indole più battagliera. Per questo motivo è andato via salutando tutti i presenti. Roberta, come altre due dame, ha espresso il desiderio di farlo tornare a UeD. Alessandro ha accettato l’invito per ringraziarle, ma non se la sente di intraprendere una situazione sentimentale nuova.

Non vuole stare nello stesso posto di Giovanna perché è ancora scottato dalle sue parole. A quel punto Roberta non ha fatto altro che incassare il colpo. Aveva un debole per Armando Incarnato, però sono arrivati a mettersi le mani addosso prima dell’avvento della pandemia. Poi è stata scartata da Giovanni, intento a focalizzarsi su Veronica. Molti credono che andrà via poiché da anni non è riuscita a trovare l’anima gemella.

Alessandro nuovo tronista

Giovanna ha ammesso di essere stata infastidita dalla faccenda, così ha raggiunto Alessandro dietro le quinte. Sammy Hassan ha atteso il collegamento per parlarle, ma non ci è riuscito. Secondo le anticipazioni il pallavolista sarà contattato per ricevere la proposta del trono. Pare che accetterà per la gioia dei telespettatori. Come la prenderà Giovanna? Roberta diventerà una sua corteggiatrice?