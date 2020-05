Brutte notizie per Barbara D’Urso: stop anticipato per Pomeriggio 5 e Live Non è la D’Urso

Brutte notizie per i fan di Barbara D’Urso e per la stessa conduttrice. Stando alle ultime news, dopo la chiusura di Domenica Live, pare che anche Live non è la D’Urso e Pomeriggio 5 stanno per chiudere i battenti. Ad annuncialo, la stessa Carmelita attraverso una diretta via Instagram.

Barbara D’Urso pronta alla pausa estiva

Barbara D’Urso ha annunciato che l’ultima puntata di Pomeriggio 5 è prevista per il 29 maggio. Publitalia ha reso noti i palinsesti ed effettivamente il programma del pomeriggio di Canale 5 non figura più.

La stagione televisiva della conduttrice, che ormai da anni porta ascolti record alla rete è terminata. Rispetto a un anno fa, vista l’emergenza corornavirus che ha stravolto i progetti di tutti, chiuderanno prima. Ovviamente se ci saranno ripensamenti il tutto verrà comunicato prima. “Qui a Mediaset accadono le cose day by day. Noi viviamo così”, ha dichiarato.

Durante la diretta Instagram Barbara D’Urso ha svelato un segreto su Pomeriggio 5 e Live Non è la D’Urso. Ciò che fa la differenza nei suoi programmi è la velocità. Infatti, da un paio di anni ha introdotto questo elemento ritenuto fondamentale per passare da un argomento all’altro. Cercando di informare il pubblico a casa e sopratutto facendogli compagnia.

” Per attivare questa velocità ci vuole mestiere. Io faccio questo da tanti anni, 43 anni per la precisione. Ho fatto tanto teatro e per questo sei capace di cambiare personaggi. Mi metto nei panni di chi sta a casa”.

La conduttrice presa di mira da Selvaggia Lucarelli

Barbara D’Urso soprattutto sul web è spesso vittima di attacchi ed insulti. Sempre con molto a eleganza, la presentatrice non perde le staffe e risponde in modo educato a tutti. Questa volta contro di lei si è scagliata la nota blogger Selvaggia Lucarelli.

Nel mirino della giornalista, con precisione sono finiti i compensi dei suoi ospiti. I personaggi seduti nello studio di Carmelita, arriverebbero a prender fino a 50 mila euro per presenza. Cifre senza dubbio altissime e di pura follia che se fossero confermate spiegherebbero il motivo per cui tanti Vip fanno a ‘cazzotti’ per parteciparvi. Cosa risponderà la conduttrice? Inviterà in studio la Lucarelli per un confronto?