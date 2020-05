Uomini e Donne, arriva un’altra segnalazione su Nicola Vivarelli

Arriva un’altra segnalazione

Da quando ha avuto inizio Uomini e Donne, al centro delle polemiche c’è Gemma Galgani. Stavolta nessuno la sostiene per la scelta fatta, ovvero conoscere il 26enne Nicola Vivarelli. Nonostante sembri convinto di conquistarla, nessuno crede ai suoi buoni propositi.

Sui social tutti stanno puntando il dito contro la dama, perché è inammissibile che si sia invaghita di uno che potrebbe essere suo nipote. Per lui ha messo da parte dei coetanei, dunque molti dubitano che stia cercando il vero amore. Purtroppo il sereno sarà destinato a scomparire quando Maria De Filippi comunicherà il contenuto di varie segnalazioni.

‘Ha attribuito la colpa alla mia età anagrafica e ai miei figli’

Arriva un’altra segnalazione su Nicola Vivarelli, l’attuale corteggiatore della dama torinese. In pratica un’ex del ragazzo ha deciso di uscire allo scoperto per riportare delle notizie importanti. Ha detto di aver avuto una storia d’amore molto intensa con lui. All’inizio non era un problema la differenza d’età, in quanto lei ha 47 anni ed è madre di 2 figli.

Dà per scontato che Nicola sia solo interessato alle telecamere in base a come si sono lasciati. La donna ha ricevuto un messaggio di addio, senza un confronto a quattrocchi. Come se non bastasse si è sentita dire di essere un peso per gli anni di troppo e per la sua prole. Ha dato questa informazione all’influencer Amedeo Venza che non ha esitato a pubblicare sul suo Instagram.

Qualche giorno fa anche un’altra ex più giovane è intervenuta confermando il suo desiderio di visibilità. Non a caso si sono conosciuti durante i provini del programma. Non sono stati più chiamati dalla redazione, così hanno iniziato a frequentarsi. Quando Gemma verrà a conoscenza di ciò, quale sarà la sia reazione?

Nicola cederà a Valentina?

Valentina non ha mai nascosto l’interesse per Nicola. Gli ha lasciato il numero, ma non è servito a nulla. Il marinaio pare che sia intento a concentrarsi solo su Gemma. Quando è arrivato Occhi Blu, Valentina ha sottolineato lo scambio di sguardi con Nicola, il quale non ha negato. Gemma si è infuriata al punto tale da dire una parolaccia, cosa mai successa. Ragion per cui Tina Cipollari ha dedotto che sta male per l’ambiguità dei due.