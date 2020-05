Assistente di studio guardona ad Amici Speciali? (Foto)

Amici Speciali, dopo giorni e giorni d’attesa, è finalmente iniziato. La prima puntata è andata in onda con diversi colpi di scena, con momenti divertenti, altri emozionanti. Insomma, gli ingredienti per realizzare un bello spettacolo ci sono tutti, specie considerato che il cast di 12 ragazzi scelti per questa prima edizione comprende davvero talenti eccezionali.

Qualcosa di strano, però, sembra essere successo durante la preparazione ad una delle esibizioni di danza. Uno dei ballerini, vincitore di una delle scorse edizioni del talent show, si è spogliato dietro un paravento per indossare una camicia bianca da portare in scena. Lo sguardo rapito di una delle assistenti di studio, però, entra nell’inquadratura. Inevitabili le reazioni del web.

Amici Speciali, debutto al top

Il debutto di Amici Speciali non ha deluso le aspettative dei fans e, di certo, degli addetti ai lavori. I dati di ascolto lo indicano chiaramente così come le reazioni sui social durante la messa in onda del programma. Tantissimi i tweet pubblicati con l’hashtag #AmiciSpeciali ed altrettanti i commenti su alcuni dei protagonisti del talent come Andreas Muller, Alberto Urso e Giordana Angi.

Ad animare la serata ci ha pensato una giuria speciale in cui ha spiccato la prorompente simpatia di Sabrina Ferilli. La donna si è anche sottoposta simpaticamente ad un allegro siparietto. È stata anche ripresa più volte mentre guardava estasiata la performance dei ballerini.

Assistente di studio guardona

Pare che non sia stata solo Sabrina Ferilli a non disdegnare di ammirare le doti fisiche dei ballerini di Amici Speciali. Durante le riprese della puntata di ieri, l’occhio della telecamera è stato puntato, di certo involontariamente, sul volto di un’assistente di studio che osservava, letteralmente rapita, un ballerino intento a spogliarsi e cambiarsi al di là di un paravento. Se lo sguardo ai telespettatori era inibito, non valeva lo stesso al di là del paravanto da cui si doveva godere davvero di un bello spettacolo.

Ma chi è il ballerino oggetto di cotanta attenzione ad Amici Speciali? Si tratta di Andreas Muller, ex vincitore di una delle passate edizioni del talent di Maria De Filippi. Il ragazzo, la cui prestanza fisica è indiscutibile, ha preparato l’esibizione cambiandosi proprio al di là di un paravento. Cambio d’abiti che non è passato inosservato e che ha fatto sgranare gli occhi ad una delle assistenti di studio. La sua foto, nel momento dello stupore, ha fatto il giro del web.