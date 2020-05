Antonella Elia contesa da Rai e Mediaset, chi la spunterà?

Antonella Elia, tra le showgirl più conosciute della televisione italiana, ha dato una notevole rispolverata alla sua popolarità partecipando all’ultima edizione del Grande Fratello VIP. La sua presenza all’interno della casa, è certo, non è passata inosservata. Questo è vero al punto che le maggiori aziende televisive nazionali se la stanno contendendo.

Pare, in base a quanto pubblicato sul settimanale Oggi, che Antonella Elia, con il suo caratterino folle e tutto ciò che la contraddistingue, sia contesa dalla Mediaset e dalla Rai che non vedrebbero l’ora di vederla impegnata in uno dei propri programmi. Non è ancora ben chiaro chi la spunterà tra i due ammesso che la Elia sia davvero intenzionata a ritornare a pieno regime sul piccolo schermo.

Antonella Elia, tutti la vogliono

Rai e Mediaset si stanno contendendo la presenza di Antonella Elia all’interno dei propri studi. Da un lato, quindi, l’emittente che la lancio con Non è la Rai nella seconda metà degli anni Novanta. Dall’altro lato, invece, quella che ha riacceso i riflettori sulla sua persona grazie alla partecipazione al GF VIP 4. La motivazione starebbe nel fatto che a tutti è piaciuta l’esperienza della 56enne all’interno del reality nonostante lei stessa abbia spesso detto di vergognarsi di sé stessa.

Nessun motivo per vergognarsi, quindi! Anzi, è proprio il caso di dire che ci sarebbe, invece, motivo di essere orgogliosi dato che due grandi nomi della TV italiana si stanno battendo per portare Antonella Elia dalla propria parte. A Mediaset, addirittura, si vocifera che potrebbe prendere il posto di Wanda Nara nel ruolo di opinionista al Grande Fratello VIP.

L’esperienza al GF VIP 4 e la carriera

Come abbiamo già anticipato, a dare il là alla decisione di Mediaset e Rai di provare a contendersi Antonella Elia è stata la sua partecipazione al GF VIP 4. All’interno della casa, difatti, la donna non si è mai risparmiata. Epocali le sue discussioni con gli altri inquilini, primo tra tutti Antonio Zequila che ha pure denunciato. E che dire, poi, delle litigate con Fernanda Lessa conclusasi, sul finire del programma, con un abbraccio riappacificatore?

Antonella Elia non ha nemmeno nascosto tutte quelle che sono state le sue emozioni sia dentro che fuori dalla casa. La storia d’amore con Pietro Delle Piane, l’adolescenza difficile ed una vita sempre in salita fino alla carriera nel mondo della televisione dove ha lavorato con i più grandi, primo tra tutti Mike Bongiorno.