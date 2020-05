Pamela Barretta, eccola prima di Uomini e Donne (Foto)

Gli appassionati telespettatori di Uomini e Donne non possono non conoscerla. Pamela Barretta, difatti, è tra le principali protagoniste del trono over a cui partecipava da qualche tempo. Il verbo al passato è necessario dato che da ottobre 2019 una raggiante Pamela aveva lasciato gli studi con Enzo Capo. I due, infatti, avevano deciso di conoscersi al di fuori della trasmissione.

Rapporto, il loro, che pareva andare a gonfie vele tranne, poi, subire una drastica battuta d’arresto che l’ha portato alla rottura definitiva. Il ritorno di Pamela Barretta a Uomini e Donne, proprio per definire la situazione con Enzo, ha riacceso l’interesse dei telespettatori. Ma chi era Pamela prima di Uomini e Donne? Abbiamo scovato alcune sue foto del 2015 in cui si conferma sempre bellissima.

Pamela Barretta, bellissima e sorridente

Anche quando ancora non era salita alla ribalta con la sua partecipazione a Uomini e donne, Pamela Barretta era sempre bellissima e sorridente. All’interno del dating show, poi, l’abbiamo visto spesso ombrosa a causa della sua forte gelosia verso il proprio uomo. Comunque, le foto risalenti al 2015 la ritraggono in splendida forma, con il fisico statuario che ormai le riconoscono tutti e con un bel sorriso.

Una Pamela, come è evidente, di qualche anno più giovane ma che è sempre affascinante e prorompente. Ma chi è Pamela Barretta? È una ragazza pugliese di 36 anni che vive e lavora a Brindisi dove si occupa di formazione professionali di estetisti e parrucchieri. Nonostante la giovane età, la Barretta è mamma di un ragazzo avuto da giovanissima e che oggi ha 19 anni. Diverse le storie avute nella sua vita che, però, l’hanno cambiata al punto che, giunta a Uomini e Donne, non si fidava più degli uomini.

Il percorso a Uomini e Donne

Pamela Barretta è arrivata a Uomini e Donne da qualche annetto nella speranza di trovare l’uomo della sua vita. Ben due volte aveva lasciato lo studio con l’uomo che pensava essere quello giusto. La prima volta con Stefano Torrese con il quale, poi, la storia è finita direttamente negli studi dopo aver scoperto alcuni messaggi che il ragazzo aveva mandato a Roberta Di Padua.

L’ultima volta, invece, Pamela era andata via con Enzo Capo. I due sembravano felici ma hanno interrotto la loro relazione pochissimi giorni fa. Tra alti e bassi e per motivi che non appaiono ancora chiari, Enzo ha umiliato Pamela in studio e l’ha lasciata definitivamente.