Amici Speciali, Alessio Gaudino vince la prima puntata (Video)

Tra mille attese e diversi rinvii dovuti all’emergenza Coronavirus, ieri sera è finalmente andata in onda la prima puntata di Amici Speciali. Il talent show di Maria De Filippi va in onda, stavolta, per un totale di quattro puntate. I proventi raccolti durante la trasmissione andranno interamente devoluti alla Protezione Civile impegnata, per l’appunto, nella gestione della pandemia da Covid-19.

Tra tantissime emozioni, dopo la presentazione ufficiale del cast e della giuria la gara è entrata nel vivo. In giuria mancava Eleonora Abbagnato a causa della quarantena obbligatoria dovuta al suo rientro dalla Spagna. La nota bellerina sarà in studio appena il periodo di isolamento sarà finito. La prima puntata, in ogni caso, ha decretato il primo campione che è stato uno dei ballerini: Alessio Gaudino.

Le tre sfide e i relativi vincitori

La prima puntata di Amici Speciali si è articolata su un totale di tre sfide ciascuna delle quali prevedeva l’elezione di un vincitore. Le sfide si sono svolte, naturalmente, a suon di balli e brani musicali in cui tutti i ragazzi, a turno, si sono esibiti. Sia la squadra bianca che quella blu hanno dimostrato grande emozione e grande preparazione sfidandosi sul palco sempre con il sorriso e con la bravura che tutti gli riconoscono.

La prima sfida di Amici Speciali ha visto un vincitore forse atteso, Stash che insieme ai The Kolors si è esibito in diversi brani. La seconda ha visto la vittoria, invece, di Alessio Gaudino che ha incantato tutti con le sue performances. Molto apprezzata quella sull’improvvisazione interpretata con la bellissima Elena. Il terzo campione è stato, poi, Michele Bravi anch’egli protagonista di esibizioni di alto livello.

Amici Speciali, il primo campione ufficiale

Lo avevano annunciato da diverse settimane. Amici Speciali avrebbe avuto la prerpgativa di stare accanto alla Protezione Civile donando i proventi della trasmissione e sbloccando, in quest’occasione, ben 30.000 tamponi e il rimborso per 10 operatori sanitari per 30 giorni. Donazioni davvero importanti in un momento particolare come quello che si sta vivendo a livello globale.

La scelta del campione ufficiale della prima puntata è stata effettuata tra gli artisti che si erano aggiudicati le tre sfide. Parliamo, quindi, di Michele Bravi, Stash e Alessio Gaudino. La votazione effettuata sia dai 3 pretendenti che dall’intera giuria ha portato ad un nome, quello di Alessio Gaudino che vince e conquista l’ambito primo titolo di questo Amici Speciali. (Clicca qui per il video)