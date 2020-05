Katy Perry in dolce attesa la cantante mostra seno e fondoschiena (FOTO)

Katy Perry l’annuncio della gravidanza più particolare della storia

Katy Perry appartenente al mondo delle star, dimostra di esserlo fino in fondo annunciando la gravidanza nel modo più particolare ed eccentrico di sempre. D’altronde è solito di chi appartiene a questo mondo e non riesce proprio ad essere normale. Così per annunciare di aspettare un bambino con Orlando Bloom si è mostrata totalmente nuda. Attenzione perché ad essere scoperta non è soltanto la pancia ma tutto il suo corpo, proprio come mamma l’ha fatta.

In realtà la star lo aveva già annunciato qualche mese fa, affermando che sarebbe diventata mamma in estate e che sarebbe arrivata una bella bimba. Adesso avrebbe soltanto voluto dare la conferma di quanto raccontato ai suoi follower, mostrando le sue splendide curve.

Katy Perry si mostra in forma da invidiare

Katy Perry, dopo questo particolare annuncio sarebbe stato tanto apprezzato dai social. E come è tipico di tutte le donne in dolce attesa, in questo periodo è diventata ancora più bella, anche se sembrerebbe esseee impossibile perché lo era già di suo. Qualche forma in più qua e là, qualche chiletto in più che non guasta. Insomma delle rotondità impossibili da non notare che le danno un aspetto ancora più dolce, materno.

Per quanto riguarda la sua carriera musicale, il singolo Daisies è disponibile dal 15 maggio sulle varie piattaforme digitali. Il suo nuovo brano sembra essere una celebrazione della resistenza dell’uomo di fronte al cinismo e a tutte le avversità e difficoltà, proprio come quelle che l’umanità intera sta affrontando in questo periodo a causa del coronavirus.

Il video ufficiale del suo ultimo singolo e la rivelazione della dolce attesa

La cantante ha girato il video in compagnia della regista Liza Voloshin. Si è mostrata mentre passeggia fino ad arrivare ad un ruscello dove toglie i vestiti e mostra il pancione, il sedere e il seno, tutto al vento. Non appena i fan hanno visto il video, sono entrati nel totale delirio, Hanno commentato scrivendo che è bellissima, e in forma Nonostante sia in gravidanza. La particolarità della cantante si è fatta vedere anche in questo caso, proprio il giorno dell’uscita del singolo.

Nella giornata di ieri, alle 19 ora italiana si è esibita dal vivo mediante social e ha risposto a tutte le domande dei suoi fan. Ha dichiarato che non vede l’ora di poter tornare a vivere come sempre, sta soffrendo tantissimo questa quarantena. Ciò che le dà la forza di affrontarla è il fatto che a breve diventerà mamma e la sua vita cambierà del tutto. in occasione dell’annuncio della gravidanza abbiamo avuto modo di conoscere il volto del suo compagno, adesso non ci resta che vedere il volto del della sua baby.