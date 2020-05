Sabrina Ferilli che gaffe ad Amci, la De Filippi: “tu non stai bene” (FOTO)

Sabrina Ferilli, la solita scatenata torna a far parlare di sé

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi sono la prova del fatto che anche in un mondo tanto complicato come quello della televisione si può diventare amiche. Le due collaborano ormai da tantissimi anni e nonostante avrebbero potuto avere tanti motivi di liti e disaccordi, non hanno mai discusso e non hanno mai dato modo di parlare di cose negative. Sono sempre state complici, tutto ha avuto inizio nel 2005 durante delle ospitate a C’è posta per te’ .

Proprio per quanto riguarda l’ambito lavorativo Maria ci tiene a precisare che per la partecipazione della Ferilli a Tu sì que vales ci ha messo ben 4 anni perché inizialmente non era per niente d’accordo. Poi ha cambiato idea, si è resa conto che insieme si sarebbero tanto divertite e avrebbero fatto divertire.

Come tutti abbiamo ormai imparato a conoscerla, Sabrina riesce a far parlare di sé anche senza volere, con delle gaffes una dietro l’altra, delle quali non si rende nemmeno conto. L’ultima è quella di ieri sera che Maria De Filippi ha fatto notare. Sabrina è entrata in studio con il microfono al contrario, a farlo notare è stata Maria. La conduttrice ha esclamato che in questo periodo la Ferilli non c’è con la testa. (Continua dopo la foto)

Sabrina Ferilli, una rivelazione dopo l’altra e poi esclama che ..

Sabrina Ferilli secondo quanto affermato da Maria De Filippi, è sempre presente nella sua vita, riesce a chiamarla anche se non tutti i giorni, spesso dimostra comunque di volerle bene. Con una parola dolce o una di conforto qualora dovesse succedere qualcosa riesce a stare accanto anche se lontana. Mentre lei sa benissimo di essere meno presente, ma non per questo vuol dire che le vuole meno bene. Sabrina è passionale e in quanto tale riesce ad essere sempre presente sia fisicamente che con le parole.

A questo punto la Ferilli ha affermato che in realtà Maria sa esserci nei momenti giusti, sa cogliere quando c’è bisogno, senza essere troppo invadente, C’è metà e metà. Durante la puntata di ieri di Amici speciali, hanno intrattenuto il pubblico con qualche battibecco divertente. Tutto ha avuto inizio quando Giorgio Panariello ha chiesto a Maria cosa fosse l’oggetto non identificato che aveva appeso alla cintura.

La conduttrice ha raccontato che è un corno di corallo che le è stato regalato da Sabrina. Buona amica anche in questo. Lei non è scaramantica, Però ieri sera ha deciso di metterlo, anche perché le piace parecchio. Di fronte a questa affermazione Sabrina ha esclamato che forse la conduttrice avrebbe potuto evitare di dirlo, magari tenere per sé qualche dettaglio.

Un commento andato male, Che sbadata questa Ferilli

Ma il momento migliore della trasmissione è arrivatalo proprio quando Sabrina Ferilli avrebbe dovuto commentare l’esibizione di Javier, le sue parole però non hanno abbracciato lo studio. Cosa è successo? La Ferilli non si è accorta di avere messo il microfono al contrario a farlo notare è stata proprio Maria. La conduttrice per far divertire il pubblico da casa ha raccontato che l’attrice è diventata devota a San Francesco, che ha messo il microfono al contrario senza essersi resa nemmeno conto a metà della puntata.

Tutto questo le fa pensare che le sue condizioni psichiche stanno peggiorando di giorno in giorno. È chiaro che non c’è con la testa. Ad affermarlo è anche Giorgio Panariello che la invita a controllarsi perché in lei c’è qualcosa che non va. Adesso è chiaro ed evidente a tutti.