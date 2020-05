Anna Falchi piccante e intellettuale ma mai volgare lo scatto infiamma il web (FOTO)

La posa intellettuale di Anna Falchi infiamma il web, l’attrice in reggicalze è terribilmente seducente e mai volgare, tanti i complimenti

Continua a suscitare ammirazione la bellissima Anna Falchi. A 48 anni l’attrice è ancora una donna affascinante e che non ha nulla di meno di una ventenne. Il suo fisico tonico e scultoreo, con curve mozzafiato al posto giusto, la rendono una delle donne più sensuali del cinema e della tv. Ma l’attrice è anche una donna intelligente e ha unito a questo particolare la sua sensualità per dare vita a scatti molto hot.

Fidanzata da tempo con lo stesso uomo, Anna Falchi è anche mamma di una bambina, Alyssa Montesi, nata dalla relazione con l’imprenditore Denny Montesi. Anche se da qualche tempo lontana dai riflettori, non rinuncia a mostrare la sua carica di sensualità che la contraddistingue. Eccola quindi sui Social per farsi ammirare dai suoi tanti sostenitori, che fanno il tifo per lei e la seguono da tempo.

Lo scatto hot di Anna Falchi manda i fan in delirio

Fisico stupendo e dotata di una classe innata, la Falchi è una donna elegante e raffinata, e si mantiene tale anche negli scatti bollenti. Lo si vede dalle foto in cui indossa un reggicalze e ha una mise da femme fatale: anche in questo caso non è affatto volgare. I suoi fan la amano anche per questo, per essere dolce e semplice anche negli scatti hot.

Lo scatto è stato pubblicato da lei stessa sul suo profilo ufficiale Instagram e la Falchi si mostra in tutta la sua bellezza. La foto è opera di Asia Argento che ha immortalato Anna in questa immagine e l’ha anche ringraziata sul social. Lo scatto è un vero capolavoro fotografico ed è stato realizzato a Parigi. Nella foto la Falchi viene ripresa seduta su una seggiola e con indosso un paio di autoreggenti e una veste da camera. Il seno le viene coperto da un libro. (Continua dopo la foto)

La Falchi appare bellissima e non volgare

Nello scatto la Falchi ha uno sguardo languido e guarda dritto verso l’obiettivo con una punta di malizia che la rende ancora più bella. A completare il quadretto sono le labbra leggermente socchiuse e i capelli che le cadono dolcemente sulle spalle.

La foto è stata scattata prendendo come sfondo una lunga tenda color oro che arriva fino a terra. Alla vista dello scatto i fan sono andati in delirio e sono stati tantissimi i commenti verso l’attrice. Ovviamente tutti positivi!