Vieni da me: incertezze sul futuro del programma con la Balivo

Continuano ad esserci dubbi e incertezze riguardo il futuro della trasmissione Rai Vieni da Me, condotto da Caterina Balivo. Nei giorni scorsi si sono susseguite voci di corridoio preoccupanti riguardo lo show, in quanto lo studio di produzione Magnolia non avrebbe ancora rinnovato i diritti per una nuova stagione. Altri rumors vorrebbero, addirittura, Caterina Balivo migrare su altri non meglio specificati palinsesti.

A tal proposito, il portale Gossip e TV ha riportato un’indiscrezione che vorrebbe Caterina Balivo volersi dedicare di più alla famiglia. Proprio per questo motivo, la Rai starebbe tentando di porla al timone di un programma meno impegnativo. Sempre riguardo tale argomento, nel corso della chiacchierata con l’ospite Gigi Marzullo, la Balivo ha confermato che il futuro di Vieni da me è tutt’altro che definito. Cosa dobbiamo aspettarci a tal proposito?

Vieni da me: cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima stagione?

Nel corso della sua ospitata a Vieni da Me, Gigi Marzullo ha fatto notare a Caterina Balivo come fosse stato nei suoi studi già due volte, fino ad ora e, di conseguenza, ha dichiarato: “Non c’è due senza tre.” Marzullo ha pertanto chiesto alla Balivo quando inizierà la prossima stagione del programma. La conduttrice del talk-show è stata colta impreparata affermando che le trasmissioni termineranno il prossimo 29 maggio e che “Dio vede e provvede.”

Tuttavia, Gigi Marzullo è sembrato non aver compreso la frase sibillina di Caterina Balivo e il sottile imbarazzo da parte di quest’ultima. Ha così rincarato la dose chiedendole se lo stop fosse momentaneo. La Balivo ha risposto al suo ospite, dicendogli che sarebbe potuto tornare la settimana prossima. A questo punto, Marzullo ha preso la palla al balzo ed ha voluto terminare la sua ospitata con uno dei suoi classici quesiti, divenuti oramai un cult televisivo: “Poi chiudiamo: è finita quando è finita?”.

Francesca Fialdini potrebbe sostituire Caterina Balivo

Il dialogo confusionario tra Caterina Balivo e Gigi Marzullo sembra aver confermato le numerose indiscrezioni riguardanti il futuro di Vieni da me. Tutto è ancora in lavorazione. Al momento, l’unica cosa certa è che la trasmissione dell’edizione 2019/2020 termineranno ufficialmente il prossimo 29 marzo. TvBlog.it ha ipotizzato che nella prossima edizione (sempre ammesso ci sarà) Caterina Balivo potrebbe essere sostituita dall’amica e collega Francesca Fialdini.

A quel punto Caterina Balivo potrebbe essere trasferita ala conduzione di A ruota libera, il programma condotto dalla Fialdini, in onda ogni domenica pomeriggio dopo Domenica in e prima dell’Eredità. Sarà davvero così? Come direbbe un grande artista musicale, orgoglio tutto italiano: “Lo scopriremo solo vivendo.”