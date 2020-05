Elisabetta Canalis pessima figuraccia in diretta social, arrivano gli insulti (VIDEO)

La gaffe di Elisabetta Canalis in diretta sui social fa scattare le critiche, l’ex velina stava preparando una sorpresa per i fan quando la sua amica era ha fatto un salto

Non finisce di intrattenere i suoi fan e come sempre Elisabetta Canalis ha sempre delle sorprese per loro, che propone sui social. In forma e bellissima, durante la giornata pubblica ricette, foto, video, insomma tutto quello che fa nel quotidiano per condividerlo con i fan. La Canalis non perde un appuntamento e pubblica le varie tematiche in diversi momenti della giornata.

I fan come sempre sono interessati e la seguono tantissimo, anche se lei si trova all’altro capo del mondo. Elisabetta è come sempre schietta e sincera e non ha problemi a mostrare sui social cosa fa durante la giornata. E’ di poche ore fa un video pubblicato sul suo profilo Instagram, da non perdere per la sua particolarità.

La figuraccia della Canalis ha fatto scattare una marea di insulti

Cosa ha fatto Elisabetta Canalis di così importante in questo video? Nulla, si vede semplicemente come l’ex velina non perda occasione di far divertire i fan, mostrando proprio tutto. Anche le cose che non riescono bene! Ma vediamo cosa è successo! Elisabetta stava preparando una sorpresa per i fan con un’amica, come ha detto lei stessa nel post pubblicato.

Tuttavia, qualcosa non è andato bene e nonostante tutto la Canalis ha pubblicato lo stesso il video. Infatti, mentre Elisabetta si stava riprendendo, la sua amica che si trovava alle sue spalle ha fatto un salto. Probabilmente l’amica stava facendo una coreografia, però non ha calcolato la distanza dal lampadario sopra la sua testa. Com’è finita? Beh, l’amica di Elisabetta ha sbattuto contro il lampadario e la sorpresa è andata a farsi benedire.

La Canalis e l’amica si sono fatte quattro risate

L’incidente ha scatenato l’ilarità nelle due donne che sono scoppiate a ridere. Nel video si vede che si stanno divertendo e ridono a crepapelle. L’amica della Canalis ha cercato poi di ricomporsi, ma non è chiaro quale fosse la sorpresa che stavano preparando. Elisabetta ha detto in modo ironico che dovevano perfezionare qualcosa perché è evidente che non è andata come volevano.

L’ex velina è stata anche lei in quarantena In questo periodo di lockdown causato dall’emergenza Coronavirus. Per distrarsi ha pubblicato video e foto delle sue attività quotidiane, ma ne ha postato anche altri in cui è insieme al marito Brian Perri.