Briga il cantante di Amici posta una foto, le sue parole: “più guardo questa foto più mi struggo”

Briga, Nel 2020 queste situazioni non si possono sopportare

Briga usa tantissimo i social, Anche se spesso in modo improprio, Oggi invece ho scelto di farlo con cognizione di causa. I social possono essere utilissimi, soprattutto in questi casi. Così il cantante ha pubblicato la foto di un signore anziano che dorme per terra per strada, si tratta di un barbone che vive perennemente fuori sia in estate che in inverno.

Siamo nel 2020, il cantante afferma che non è possibile assistere a queste scene, non è possibile che nessuno faccia niente. Chiunque si accorge della sua presenza, Ma nessuno si muove per aiutarlo.

È una presenza invisibile, della quale tutti prendono atto, ma a causa della vita frenetica e dei vari impegni a quanto pare, si dimentica facilmente. Proprio per questo motivo il cantante decide di sensibilizzare il pubblico scattando una foto al signore Dopo aver chiesto il permesso di poterlo fare e pubblicarla sui social.

Briga, un’immagine straziante per tutti

Briga così ha suscitato i suoi follower a fare una profonda riflessione. Dice che si è trovato a passeggiare in una Roma trafficata, ma molto strana. Si pensa di essere ritornati alla vita di tutti i giorni, in realtà questo è tanto lontano. L’unica cosa che ha riconosciuto È proprio quella realtà, la realtà del signore anziano che dorme per terra fuori da un negozio di materassi.Il cantante racconta di aver scattato quella foto nel pomeriggio, di non voler scrivere niente di strappalacrime, che vuole lasciare tutti a struggersi nel guardare quel povero signore dormire per terra.

Ecco che quindi lascia liberi nelle proprie considerazioni. Sembrerebbe che quell’immagine abbia scosso profondamente il cantante, proprio come ha scosso tutti coloro che hanno avuto modo di vedere la foto. La foto è reale, in tanti conoscono il protagonista. Così il cantante Ha avuto modo di scoprire che in realtà la persona in foto è conosciuta da molti suoi follower, tanto che parecchi di loro scrivono che quel signore sta lì a qualsiasi ora del giorno, giorno e notte, durante qualsiasi stagione.

L’indifferenza dell’uomo Nel 2020 fa tanto male

Tutto questo è imbarazzante perché ancora una volta è la conferma che tutti vedono, ma nessuno si muove. Poi arrivano i commenti di coloro che non sono di Roma, ma che raccontano che anche nel proprio paese esiste qualcuno che vive nelle stesse condizioni circondato dall’ indifferenza comune.

Il cuore di chiunque si spezza in due, ma la speranza che la foto possa smuovere chi di dovere si accende. Quindi non rimane che attendere che arrivino belle novità in merito.