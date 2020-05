Uomini e Donne, Giovanna Abate riceve un due di picche. Ecco i dettagli

Un due di picche

Questa settimana si è conclusa nel migliore dei modi per Uomini e Donne. Il programma ha riscosso un enorme successo e il merito è dei partecipanti che si stanno mettendo alla prova. Purtroppo non tutti hanno dalla loro parte il pubblico, come Gemma Galgani. Quest’ultima ha avuto una reazione di gelosia quando Nicola Vivarelli non ha smentito il gioco di sguardi con Valentina.

Tina Cipollari si è scagliata contro la donna per ricordarle che non deve credere alle belle parole del giovane. Anche Giovanna Abate ha avuto la stessa reazione dopo aver scoperto il motivo della presenza di Alessandro Graziani. Gli ha chiesto un chiarimento, ma l’esito non è stato quello desiderato.

‘Giovanna tu non mi meriti’

Un due di picche ha ricevuto Giovanna davanti a milioni di italiani nella puntata andata in onda ieri. Tutto ha avuto inizio quando Alessandro è stato contattato dalla redazione per tornare nello studio. In realtà tre dame del Trono Over, tra cui Roberta Di Padua, hanno espresso il desiderio di poter intraprendere una conoscenza.

Il ragazzo le ha ringraziate per l’interesse che hanno esternato, ma al momento non è predisposto. Non ha nascosto di essere ancora invaghito di Giovanna, ragion per cui non riuscirebbe a stare accanto a lei. Prima di andare via le ha ricordato che Sammy Hassan non è affidabile per la situazione che vive e l’Alchimista si sta mostrando un abile stratega.

In effetti dice di non ambire alla visibilità, però tutti ne stanno parlando perché sono incuriositi da tanto mistero. Stavolta la tronista ha messo da parte l’orgoglio e le paure al punto tale da raggiungerlo nel camerino. Ha esternato nuovamente i suoi dubbi, puntualizzando su quanto sia tranquillo e pacato. Alessandro ha ascoltato senza interrompere per poi ribadirle che lui merita sicuramente altro dalla vita. Secondo i telespettatori potrebbe cambiare idea in questi giorni.

Spunta un dettaglio sull’Alchimista

Alessandro ha smentito anche il pettegolezzo che lo associava all’Alchimista. Molti credevano che fosse lui a nascondersi dietro la maschera, ma ha subito smentito. E’ abituato a relazionarsi con il prossimo ad armi pari con estrema trasparenza. Per questo motivo alcuni hanno poi menzionato Antonio Moriconi, la non scelta di Teresa Langella. Una giovane utente avrebbe notato un neo sul collo del corteggiatore identico a quello dell’Alchimista.