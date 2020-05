Amici Speciali, una frase di Sabrina Ferilli spiazza i telespettatori

Una frase di Sabrina

La prima puntata di Amici Speciali ha riscosso un enorme successo e il merito è sicuramente dei giovani talentuosi che hanno deciso di partecipare. Non porteranno a casa un montepremi, ma con il ricavo del televoto potranno aiutare le strutture pubbliche a fronteggiare la pandemia.

Molti sono già noti al pubblico di Maria De Filippi, dato che sono stati degli allievi della scuola più famosa d’Italia. Tra i cantanti c’è Stash, il maestro delle ultime edizioni, mentre tra i ballerini ci sono i professionisti Umberto Gaudino e Andreas Muller. Il pubblico femminile ha molto gradito le loro esibizioni, ma ci ha pensato Sabrina Ferilli a commentare senza alcun freno. Non a caso Maria De Filippi l’ha invitata a moderarsi accennando un sorriso.

‘Hai il microfono al contrario! Ma che visioni hai avuto?!’

Una frase di Sabrina spiazza i telespettatori, anche se sono abituati al fatto che dica sempre ciò che pensa. Le coreografie di Giuliano Preparini sono state portate sul palco nel migliore dei modi da Umberto, Andreas, Gabriele Esposito e Javier Rojas. Hanno danzato indossando solo slip, mostrando così addominali e gambe scultoree.

Durante il corso della serata le telecamere hanno ripreso in primo piano le donne della giuria. In base alle loro espressioni facciali pare che abbiano apprezzato tanto duro lavoro. Quando Javier è tornato al suo posto, Sabrina ha fatto un commento tenendo impugnato il microfono al contrario. Non è chiaro cosa abbia detto, ma è riuscita a creare scalpore nello studio.

A quel punto la De Filippi le ha detto che la quarantena sta dando i suoi frutti. Ha tenuto il gioco dicendo che le sue gambe possono essere paragonate a quelle di Francesco Totti. Un momento simpatico da condividere in una fase storica così delicata. Fatto sta che tutti sul web stanno dalla sua parte.

Lo scherzo di Maria

Sembra che Sabrina Ferilli abbia preso il posto di Vanessa Incontrada, la quale non ha detto ancora nulla a riguardo. I fan del talent show sono contenti della scelta, anche perché l’attrice si mette sempre in discussione. Non solo ha ballato con Umberto, ma ha anche accettato di stare allo scherzo. Infatti è stata chiusa in una stanza a buio e le sue battute, dettate dalla paura, hanno divertito tutti.