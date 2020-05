Diletta Leotta, spunta uno scatto del 2013: è diversissima [FOTO]

Diletta Leotta è una delle giornaliste sportive più amate ed apprezzate e, complice la sua ultima partecipazione a Sanremo, accanto al direttore artistico Amadeus, è riuscita a farsi conoscere ancora di più al grande pubblico.

Bella, professionale e spigliata, ha saputo tenere il palcoscenico con sicurezza e maestria, dando prova di essere anche un’abile conduttrice e padrona di casa. Ma la 26enne non è solo apprezzata per la sua bravura, ma anche per la sua indubbia avvenenza.

Diletta Leotta regina di Instragram

Scorrendo proprio sul suo profilo Instagram è possibile trovare delle foto del passato. In una, precisamente del 2013, appare in costume: è molto diversa da oggi, ma ugualmente bellissima.

Ed è proprio sui social che Diletta ha conquistato proprio tutti. Il suo profilo, che aggiorna costantemente con degli scatti che mettono in risalto le sue curve esplosive è preso d’assalto e conta milioni di follower. Tra gli ammiratori innamorati non mancano però anche delle critiche. Sono in molti quelli che la accusano di mettere mano alle foto che pubblica e quindi di modificarle. Parole a cui la conduttrice ha sempre preferito non controbattere, lasciando cadere le inutili insinuazioni. (Continua dopo la foto)

Diletta e l’amore con Daniele Scardina

Dopo la fine della sua relazione con Matteo Mammi, la giornalista ha ritrovato il sorriso accanto ad un altro uomo. Prosegue infatti l’amore tra il pugile King Toretto e la giornalista. Una relazione iniziata relativamente da poco, ma che pare avere tutti i numeri giusti per continuare seriamente. La coppia è molto riservata, cerca di evitare polveroni, e non ama mettersi al centro del gossip, anche se, inevitabilmente, lo è sempre.

I due piccionicini, come testimoniano tra l’altro anche alcune paparazzate, hanno trascorso la quarantena insieme a Milano, facendosi forza l’uno con l’altra in questa emergenza coronavirus. In una recente intervista, lo sportivo Daniele Scardina, si è anche molto sbilanciato sulla sua bella fidanzata. Ha infatti dichiarato di essere da lei molto viziato, soprattutto in cucina. Via quindi i rumors che li volevano in crisi e lontani: la storia d’amore prosegue a gonfie vele, nonostante i pronostici degli scettici (e degli invidiosi).