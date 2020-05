Emma, retroscena sul rapporto con Maria: “Quando vado a casa sua…”

Maria De Filippi ed Emma Marrone, si sa, sono molto amiche, e del loro rapporto non ne hanno mai fatto mistero. Un legame nato, come tutti ben ricorderanno, da una delle prime edizioni di Amici, nella quale la giovane pugliese era in veste di allieva.

E’ proprio nella scuola più famosa di Italia che le due hanno avuto modo di imparare a conoscersi e ad apprezzarsi.

Maria De Filippi e Emma, il retroscena inedito

Sia la regina di Mediaset che la bionda cantautrice hanno nel corso del tempo parlato più volte del loro legame legame speciale, fatto di stima e complicità. C’è però un aneddoto che l’artista ha raccontato nel corso di una recente intervista.

Parlando proprio della conduttrice di Uomini e Donne, ha svelato un particolare divertente sulla loro amicizia, che ha a che fare con l’amico fidato a quattro zampe di Queen Mary, l’amatissimo bassotto: “Maria è una persona molto vera e onesta ma ha un lato negativo a quattro zampe: Si chiama Filippa, è un bassotto. Non la sopporto, perché tutte le volte che vado a casa sua mi ringhia!”. (Continua dopo la foto)

Maria ad Amici Speciali. Emma futuro in Rai?

Venerdì 15 maggio, è andata in onda su canale 5 la prima puntata di Amici Speciali, il format rivisitato che vede gli ex protagonisti della Accademia sfidarsi tra di loro. Un esperimento che pare abbia non poco entusiasmato il pubblico a casa, che ha seguito con entusiasmo il programma, e che ha portato Maria a stravincere registrando il 18,8% di share e tenendo incollati alla tv 3.847.000 telespettatori.

E mentre la De Filippi continua ad arruolare i suoi “personaggi”, la sua pupilla Emma Marrone pare sia sempre più richiesta e corteggiata. In queste settimane un rumors, infatti, è diventato sempre più insistente. Secondo il gossip esploso, la Marrone potrebbe essere uno dei nomi più quotati in Rai per vestire i panni di giudice nella prossima edizione di X Factor. Al momento non vi è stata alcuna conferma da parte della diretta interessata nè ufficialità della notizia. I fan attendono con ansia di rivederla quanto prima.