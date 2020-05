Oroscopo domenica 17 maggio 2020: Ariete in testa, piccole tensioni per Cancro e Toro

L’Oroscopo di domenica 17 maggio 2020 vede al primo posto gli Ariete, pronti per un giorno ricco di soddisfazioni. Per il Capricorno ci saranno momenti migliori, ma non bisogna mollare. Cancro, Toro e Sagittario potrebbero attraversare qualche piccolo momento di tensione.

Oroscopo 17 maggio: Ariete in testa

1 Ariete. Prima posizione per i nati sotto il segno dell’Ariete. Per voi si prospetta una domenica ricca di soddisfazioni e gratificazioni. State per riscattarvi sia in amore sia, soprattutto, in ambito lavorativo. Tenete duro e portate a termine i vostri obiettivi. La Luna è nel vostro segno e questo vi regalerà tanta serenità e voglia di mettervi in gioco.

2 Gemelli. Si prospetta una domenica all’insegna dell’amore e delle novità. Domenica 17 maggio, per i nati sotto questo segno, l’Oroscopo del 17 maggio è molto positivo. Riscoprirete il valore della famiglia. Per i single ci sono buone probabilità di fare conoscenze molto interessanti. Oggi sarà una giornata dedicata al riposo, cosa che farà molto bene anche per le attività lavorative.

3 Leone. Le cose vanno decisamente meglio. L’Oroscopo del 17 maggio preannuncia per i nati sotto questo segno una giornata molto positiva per quanto riguarda l’amore. Finalmente avete trovato la vostra dimensione e stabilità. I rapporti di coppia stabili sono destinati a compiere scelte importanti, mentre i single potrebbero avere occasioni molto interessanti.

4 Acquario. Per voi sono in arrivo delle interessanti novità, dovrete essere bravi a coglierle e a sfruttare le situazioni a vostro vantaggio. Non siate timorosi nel prendere una decisione e lasciatevi consultare sia dal cuore sia da un pizzico di razionalità. Le stelle preannunciano grandi cose per i nati sotto questo segno, siate audaci.

5 Scorpione. Le cose nel lavoro continueranno a procedere bene, così come in amore. Attenti solamente a qualche piccola discussione indesiderata a causa di cose futili. Riposatevi e dedicatevi a voi stessi, cosa che negli ultimi giorni siete stati costretti a non fare. Nella giornata odierna, inoltre, non mancherà qualche piccolo momento di gelosia verso il partner.

6 Vergine. Oggi c’è il rischio di sentirvi un po’ stanchi e demotivati. Approfittate del fatto che è domenica per concedervi un po’ di meritato relax, specie dal lavoro. Staccare la spina sarà la cosa di cui avrete maggiormente bisogno. Dedicatevi ai vostri affetti e al vostro partner. Molti potrebbero sentire la mancanza della persona amata, forse perché lontana.

Cancro, Sagittario e Toro sotto tono

7 Bilancia. In amore potrebbe esserci qualche discussione o qualche ripensamento. Se avete appena chiuso una storia cercate di non rimuginarci più sopra. Se siete pentiti di qualcosa, fatelo sapere senza continuare a crogiolarvi nei dubbi e ripensamenti. Meglio un rimorso che un rimpianto in questo momento, quindi, non abbiate maura di osare.

8 Sagittario. Molti di voi si stanno dedicando alla famiglia e stanno facendo bene. I vostri affetti più cari vi aiuteranno a superare i problemi che state affrontando in questo periodo. Se qualcun vi ha mancato di rispetto, oggi potreste decidere di farglielo sapere generando, magari, anche una piccola discussione. Cercate di mantenere la calma.

9 Pesci. La Luna è nel vostro segno e questo non farà altro che accentuare ulteriormente la vostra propensione all’idealismo. Sarete poco concreti e molto sognatori e questa cosa potrebbe infastidire non poco il partner. Sognare è bello, ma nella vita bisogna anche guardare in faccia la realtà. Dedicate la giornata odierna alle vostre passioni, specie se riguardano l’arte e la spiritualità.

10 Toro. Molti di voi potrebbero essersi trovati ad affrontare un momento molto difficile. Talvolta potreste essere spinti a credere di non farcela, ma non è così. Lasciatevi aiutare dalle persone che vi amano e non chiudetevi in voi stessi. Parlare vi aiuterà molto. Adesso è il momento di reagire e di essere concreti e voi in questo siete bravissimi.

11 Cancro. State vivendo un periodo un po’ problematico e pieno di preoccupazioni. Potreste essere intolleranti a qualcuno che vi circonda e, considerando il vostro carattere, potreste rischiare di cadere in discussioni poco gradevoli, specie in questo periodo. La domenica procederà sotto tono, ma la settimana prossima vi vedrà molto più propositivi.

12 Capricorno. Secondo l’Oroscopo di domenica 17 maggio, per voi si prospetta una giornata un po’ tesa e cupa. Avete qualche preoccupazione per la testa di cui non riuscite a liberarvi. Cercate di parlare con la famiglia o con il partner e sfogatevi. Chiudervi nel silenzio non vi aiuterà certamente a risolvere le cose. Ad ogni modo, non demordete, il peggio sta per passare.