Il Paradiso delle signore trama replica 18 maggio: Nicoletta lacerata, Marcello si licenzia

La settimana che va dal 18 al 22 maggio sarà caratterizzata da avvenimenti molto interessanti al Paradiso delle signore. Nicoletta sarà lacerata dai sensi di colpa che nutre nei confronti di suo marito. Tuttavia, nonostante la fanciulla sappia bene di essere in errore, non riuscirà a porre un freno ai suoi sentimenti per Riccardo.

Marcello, invece, arriverà a prendere una decisione inaspettata e drastica che riguarderà il suo lavoro presso la famiglia Brancia. Il giovane sarà spinto a rendere quella decisione a causa di sua sorella Angela. Umberto e Adelaide, invece, saranno sempre più complici.

Puntata 18 maggio: la sofferenza di Nicoletta

Nel corso della puntata di lunedì 18 maggio del Paradiso delle signore vedremo che l’attenzione sarà incentrata su Nicoletta. La fanciulla sarà pervasa da un fortissimo senso di colpa nei confronti di Cosimo. La ragazza si lascerà andare un po’ troppo con Riccardo, al punto da raggiungere un punto decisivo. Ormai, ha compreso che ama il Guarnieri, ma non sa come comportarsi nei confronti di suo marito e dell’impegno che ha preso sposandolo.

Su di un altro versante, invece, vedremo che a Villa Guarnieri sarà tempo di complotti. Umberto e la contessa faranno di tutto per impossessarsi del denaro della famiglia Brancia. Il loro patrimonio è l’unica speranza per salvare le sorti della banca di famiglia. I due protagonisti sfrutteranno la propensione di Flavia ad intrattenere dei rapporti con Umberto. Ebbene, il primo passo per portare a compimento piano sarà quello di invitare Ludovica e sua madre a cena.

La decisione di Marcello al Paradiso delle signore

Gabriella obbedirà all’incarico assegnatole da Vittorio Conti, pertanto nell’episodio del 18 maggio vedremo che completerà la collezione firmata Il Paradiso delle signore. Marcello, invece, durante un giorno lavorativo come autista di Flavia ascolterà una conversazione tra la donna e sua figlia Ludovica. Le due protagoniste parleranno malissimo di Angela. Per tale motivo, il giovane non riuscirà più ad essere alle dipendenze di qualcuno che disprezza così tanto sua sorella, pertanto, deciderà di licenziarsi.

Il protagonista, però, continuerà a tenere segreta la reale parentela esistente tra i due. Infine, assisteremo al tormento di Nicoletta. La ragazza si troverà ad affrontare un momento davvero drammatico. Ad ogni modo, nonostante tutto, continuerà a vedere Riccardo di nascosto.