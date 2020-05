Pago e Miriana Trevisan, riscoppia l’amore? Parla lei

Miriana Trevisan fa chiarezza sul rapporto con Pago

Senza più Serena Enardu tra i piedi, Pago riabbraccerà Miriana Trevisan? E che la terza volta sia quella fortunata? La fantasia degli ammiratori galoppa sui due ex protagonisti di Temptation Island Vip 2 e del Grande Fratello Vip 4. Per quei pochi che non lo sapessero, la relazione tra il cantante e l’ex tronista di Uomini e Donne è terminata nelle scorse ore, come comunicato dalla donna sui social.

Una notizia clamorosa, un fulmine a ciel sereno, in quanto, fino ai giorni precedenti, tutto sembrava filare liscio. Dopo infinite discussioni nei mesi precedenti, finalmente parevano aver risolto le incomprensioni e davano segno di solidità. Tutta apparenza, visto quanto è poi accaduto: un litigio, presumibilmente davvero focoso, ha diviso definitivamente Serena Enardu e Pago.

Nuda e cruda realtà

Finisce così una storia forse consumata dal tempo, dalla voglia di provare esperienze nuove, dalla monotonia di rimanere sempre insieme. Perché certe storie d’amore non hanno purtroppo il lieto fine e dunque la cosa migliore da fare è accettarlo e andare avanti. Come ha predicato la Enardu stessa su Instagram. Tirando fuori dal cilindro un’analogia piuttosto azzardata con gli scatoloni sparsi in giro per casa, ha spiegato in una storia l’importanza di accettare certe sconfitte (se di sconfitta è lecito parlare…).

L’impressione prevalente nei telespettatori è che infatti ormai il solo Pago era veramente rapito dalla storia. Forse in passato i due si amavano, anzi sicuramente data la longevità del rapporto. Ma i comportamenti della donna, a cominciare dal flirt con Alessandro Graziani nel docu-reality delle tentazioni trasmesso su Canale 5 un’estate fa, avevano dato lasciato pensare male. L’ingresso della Enardu nella Casa aveva poi riacceso la scintilla, un fugace ritorno di fiamma cancellato irrimediabilmente dalla nuda e cruda realtà.

Pago e Miriana Trevisan hanno fatto le loro scelte 8 anni fa

Ultimamente Alessandro Graziani è stato protagonista di Uomini e Donne. Dato l’esito abbastanza infelice della partecipazione, Serena proverà a risentirlo? Chissà. Quel che è certa è la natura dei rapporti tra Miriana Trevisan e Pago. In una Instagram story la showgirl, noto volto televisivo soprattutto nell’arco degli anni Novanta, ha chiarito la situazione.

Senza usare toni aggressivi, ha rimarcato come lei e l’ex marito abbiano fatto le loro scelte 8 anni fa. Tra loro permane esclusivamente la cordialità, fondamentale affinché il figlio cresca nella maniera più serena possibile. La battuta sul fatto che il 48enne abbia dormito nella casa della soubrette una volta lasciatosi con Serena aveva generato fraintendimenti.