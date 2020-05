Bianca Guaccero scava nei ricordi: “Quanto mi manca…”

View this post on Instagram

1981… mia madre, mio zio Ciro, zia Adriana, e mio cugino… credo si tratti di una pasquetta… amavo il giorno della pasquetta, e se pioveva quanti pianti… ma noi andavamo lo stesso a cercare in campagna il nostro spazio, ed eravamo capaci di restare in macchina finché non spiovesse… stavamo sempre insieme, nella nostra palazzina, era un via vai continuo… “dove vai”?… “cantiamo”… “caffè da zia?”…con la musica dei Pink Floyd a palla la domenica mattina che metteva zio Ciro (io sono in braccio a lui)… quanto mi manca quel via vai.. mai come oggi mi manca. #family