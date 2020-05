Ambra Angiolini: “Non condurrò La Vita in Diretta”, ma tratta con la Rai

Ambra Angiolini smentisce definitivamente le voci sulla conduzione de La Vita in Diretta Estate. I sogni però rimangono

Il pubblico (o almeno buona parte di esso) reclamava il ritorno di Ambra Angiolini in video. Ormai da diversi anni a questa parte l’ex volto di Non è la Rai aveva abbandonato le velleità nel mondo della televisione, dedicandosi quasi interamente al cinema (oltre che, ovviamente, ai figli). Ma il Concertone del 1° maggio, recentemente andato in scena, può averla sbloccata ed aver gettato le fondamenta di future collaborazioni tra l’attrice e conduttrice e la tv di Stato.

Intervistata dal Corriere della Sera, l’ex compagna di Francesco Renga ha dichiarato di aver riassaporato il piacere di apparire sul piccolo schermo. Prima, infatti, le pesava, e pure molto, certi ricordi la frenavano, la inibivano. Scoperta da Giovanni Boncompagni, Ambra Angiolini aveva perso le motivazioni. Si è dunque rifugiata sul set, ambiente ritenuto più consono per quello che è il suo vero carattere.

Non sazia di lavoro

Non appena Ambra Angiolini ha pronunciato le parole di apertura verso il suo ritorno sono così circolati vari rumor secondo cui avrebbe preso nelle prossime settimane la guida de La Vita in Diretta Estate. Come capitato già lo scorso anno, il contenitore pomeridiano, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, vedrà un cambio di guardia. Il duo composto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano andrà in vacanza, lasciando il posto a dei colleghi.

Già, ma quali colleghi? Le voci di corridoio su Ambra inizialmente circolate si sono gradualmente spente, fino a scomparire senza lasciare la benché minima traccia. Una delusione per chi apprezza in particolar modo le qualità artistiche della Angiolini. Oggi, però, una buona notizia esce. Difatti, l’attrice e conduttrice ha spiegato di non essere affatto sazia di impegni lavorativi.

Stefano Coletta bendisposto a riaccogliere Ambra Angiolini

Il suo sogno resta quello di ergersi protagonista in format inediti targati Rai. Più nello specifico, le darebbe entusiasmo occuparsi di qualcosa di diverso dal solito, in cui mettersi in gioco sotto svariati fronti. Coltiva seriamente il desiderio di legarsi nuovamente nella sfera lavorativa alla tv di Stato e il direttore della rete ammiraglia, Stefano Coletta, appare bendisposto a riaccoglierla nei palinsesti.

Attraverso la sua pagina di Instagram, la Angiolini ha smentito definitivamente i rumor riguardo la possibile guida de La Vita in Diretta Estate. Pur onorata dall’essere stata presa in considerazione toccherà ad altri il piacere (si parla con forte insistenza di Piero Strabioli e Laura Chimenti). Le idee stanno comunque per essere messe giù: cosa ‘partoriranno’ lei e Coletta?