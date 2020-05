Bobo Vieri e Costanza Caracciolo furiosi sui social: rubate foto della figlia Stella

In un post, pubblicato su Instagram, Costanza Caracciolo e Cristian Vieri hanno condannato l’uso strumentale che è stato fatto delle foto della loro piccolo primogenita Stella. Come ha scritto l’ex velina, il volto della bambina non solo è stato fotografato di nascosto, ma è stato anche pubblicato sui social.

Bobo e Costanza furiosi e pronti ad denunciare

Nel post si legge che i due genitori, per tutelare il diritto di privacy della piccola e della famiglia. Nei post pubblicati sui social i due, che sono molto seguiti sul web, sono sempre stati attenti a non mostrare il volto delle due piccole figlie. Le due celebrità sono stati sempre ligi sulla questione, nonostante fossero costantemente sotto i flash dei paparazzi.

Bobo e Costanza, infatti, hanno avuto anche una seconda bambina: si chiama Isabel, ed è nata il 25 marzo di quest’anno, mentre Stella ha un’anno e mezzo. Stella era già stata fotografata l’estate scorsa, ma sempre di spalle, e ad ogni modo le foto sono state pubblicate previa autorizzazione dei genitori.

Il post ha fatto il giro del web e Bobo e Costanza hanno ricevuto il sostegno di tanti amici vip, come Elena Barolo, Paola Iezzi, Manuela Arcuri e Guendalina Canessa. Hanno tutti confermato l’ossessiva volontà dei paparazzi di immortalare i loro piccoli.

La bella famiglia Vieri-Caracciolo

L’ex bomber dell’Inter e della Nazionale e l’ex modella e velina di Striscia la Notizia, sono insieme dall’estate 2017. Allora si parò insistentemente di un flirt estivo, ma i due sono rimasti insieme, più innamorati che mai. Lui, che aveva la fama sino ad allora di Don Giovanni, le giurò amore eterno. Lei, diffidente all’inizio, raccontò invece di quanto Bobo fosse stato romantico durante il primo incontro.

I due hanno sempre voluto una famiglia: nel 2018 Costanza, come raccontò lei stessa durante un’intervista, ebbe un aborto spontaneo. Situazione che fece sprofondare nella tristezza la coppia, ma la gioia è arrivata l’anno seguente. Prima la piccola Stella e poi Isabel, nata a Milano in piena pandemia e lockdown da Covid-19. La questione, dunque, continuerà in tribunale, dove Bobo e Costanza hanno già annunciato di portare i paparazzi in questione. Le foto, attualmente, sarebbero ancora postate sul web.