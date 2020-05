Baci e abbracci con la sua ‘amica speciale’: Maria De Filippi beccata tra le strade di Roma [FOTO]

Maria De Filippi in pieno regime

L’emergenza sanitaria per il Covid-19 ha fermato Maria De Filippi solo per un mese. Infatti in quell’arco di tempo la conduttrice pavese ha studiato delle soluzioni per tornare presto in onda prima con Uomini e Donne e successivamente con Amici Speciali. Entrambi stanno ottenendo un grandissimo successo a livello d’ascolto, il primo nel pomeriggio e l’altro nel prime time.

Ricordiamo che il primo appuntamento del talent show è stato trasmesso in diretta venerdì sera e le vincite delle squadre (bianca e blu) danno la possibilità di acquistate migliaia di tamponi per darli in beneficenza. Ma nell’ultimo numero del magazine Nuovo sono contenute delle foto di Queen Mary in dolce compagna, con chi era?

La conduttrice Mediaset a spasso con la sua amata Filippa

Dal 4 maggio 2020 ha preso al via la Fase 2, per questa ragione Maria De Filippi ne ha approfittato per fare due passi con il suo amico pelosetto. Nonostante sia molto impegnata in questo periodo, la conduttrice ha trovato un spazio libero per fare una passeggiata con il suo adorato bassotto. Il cane della moglie di Maurizio Costanzo è una femmina e si chiama Filippa e a cui vuole un bene dell’anima.

Le due sono state pizzicate dai paparazzi di Nuovo, magazine diretto da Riccardo Signoretti e successivamente le foto sono state pubblicate sulla rivista. Indossando la mascherina protettiva e prendendo le dovute precauzioni, la professionista pavese coccola la sua pelosetta. Subito dopo averle detto qualcosa l’ha lasciata libera per fare una breve passeggiata nel verde di Roma. (Continua dopo la foto)

Maria De Filippi e l’amore per i cani

Per chi consce da vicino Maria De Filippi sa benissimo che ha un amore incondizionato per i cani, in particolare per i bassotti. Lei e Maurizio Costanzo hanno anche un gatto che si chiama Filippo ma che spesso vive nell’ufficio del giornalista romano a causa delle presenza dei cani in casa.

Inoltre ha Ugo, un altro bassotto che ormai fa parte della famiglia da doversi anni. Negli ultimi tempi la conduttrice Mediaset è stata anche testimonial di campagne di sensibilizzazione realizzate per combattere l’abbandono degli animali, specialmente nei mesi estivi.