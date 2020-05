“Michelle Hunziker presto nonna”: mistero sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti, chiarezza sul rumor

Michelle Hunziker nonna o di nuovo madre?

Come ogni fine settimana su Rai Uno va in onda Uno Mattina in Famiglia condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta. Tra le varie rubriche trattate, c’è anche quella capitanata da Gianni Ippoliti che, con la sua solita ironia parla del gossip del momento. Al professionista non sfugge quasi mai nulla. Infatti nella puntata di sabato 16 maggio 2020 dopo aver scherzato su alcuni personaggi dello spettacolo è tornato a parlare di Aurora Ramazzotti.

Il giornalista in una copertina di un noto magazine ha letto il seguente titolo: “Michelle Hunziker presto nonna”. Ma a Ippoliti è venuto un certo dubbio perché qualche giorno prima su un’altra rivista aveva visto la seguente didascalia: “Michelle Hunziker presto mamma“.

Uno Mattina in Famiglia: l’ironia di Gianni Ippoliti

Come ogni sabato e domenica, Gianni Ippoliti supportato da Tiberio Timperi e Monica Setta si occupa della sua rubrica all’interno di Uno Mattina in Famiglia. Nell’appuntamento del sabato il giornalista e i due conduttori hanno ironizzato un po’ su questa ingarbugliata vicenda che coinvolge Michelle Hunziker e la sua primogenita Aurora. Quest’ultima è nata dal matrimonio poi fallito con Eros Ramazzotti.

Visto che una rivista dava la soubrette svizzera come nonna e poi un altro periodico addirittura mamma, Ippoliti ha esclamato: “Sarà la figlia Aurora a venire incontro alle esigenze giornalistiche per una titolazione”. Nel frattempo la moglie di Tomaso Trussardi continua a condurre il tg satirico Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti.

Michelle Hunziker: l’attività sui social e le critiche

Oltre a essere al timone del tg satirico di Antonio Ricci, la bella Michelle Hunziker è particolarmente attiva sui suoi canali social. Soprattutto su Instagram la madre di Aurora, Sole e Celeste condivide delle foto e dei video divertenti nei quali coinvolge la sua famiglia allargata, ma anche i suoi amici pelosetti.

Nelle ultime settimane la professionista Mediaset è finita al centro delle polemiche a causa di un servizio sulla giornalista Giovanna Botteri andato in onda a Striscia la Notizia. Un polverone che è stato smontato dalla stessa invita della Rai a Pechino.