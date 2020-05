Rita Dalla Chiesa, lacrime e commozione in diretta: “Lo sto perdendo dopo 16 anni, non riesco a parlare…”

Rita Dalla Chiesa il lacrime a Italia Sì: il motivo

Sabato pomeriggio su Rai Uno si è rinnovato l’appuntamento con Italia Sì, il contenitore condotto da Marco Liorni. Quest’ultimo ha mandato in onda un servizio che parlava della storia di Rex. Quest’ultimo è un cane che è stato affidato ad un’associazione che si occupa di trovare una sistemazioni a tali animali perché il proprietario è morto.

Le immagini in questione hanno commosso tantissimo Rita Dalla Chiesa che, chiamata in causa dal conduttore romano ha fatto fatica a esporre il suo pensiero. La giornalista di Casoria sta attraversando un periodo delicato, infatti con la voce rotta ha dichiarato: “Io non riesco a parlare. Sto così perché sto perdendo il mio cane che ha 16 anni e mezzo, quindi in questi ultimi giorni sto cercando di non mollarlo mai”.

A Italia Sì la storia del cane Rex

Tornando alla storia di Rex, quest’ultimo è stato affidato temporaneamente ad un’associazione che ha lo scopo di occuparsi di lui e di altri animali per colpa di una grave perdita. Il pelosetto, però, dopo qualche giorno è ritornato nella sua abitazione perché la proprietaria si è accorta che non poteva fare a meno di lui.

A Italia Sì, il conduttore Marco Liorni che presto tornerà con Reazione a Catena, chiamando in causa la saggia Rita Dalla Chiesa quasi in lacrime, ha detto: “Un animale non lo avrebbe mai abbandonato il proprio padrone, noi a volte non siamo in grado di ricambiare il loro amore”.

Lacrime e commozione per Rita Dalla Chiesa ed Elena Santarelli

Oltre a Rita Dalla Chiesa, nella puntata di Italia Sì in onda sabato 16 maggio 2020 si è commossa anche un’altra saggia, ovvero Elena Santarelli. L’ex padrona di casa di Forum, invece, dopo le quasi lacrime per aver confidato che il suo cane sta morendo, ha gioito per il ritorno di Rex nella sua abitazione.

Oltre alle due, nel programma pomeridiano di Rai Uno sono presenti Mauro Coruzzi (Platinette) e Manuel Bortuzzo, il ragazzo rimasto paralizzato dopo aver subito uno sparo da parte di due malviventi.