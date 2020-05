“E’ il mio peggior nemico, lo tengo a distanza”: Rudy Zerby, il retroscena su Gerry Scotti

Rudy Zerbi ironizza su Gerry Scotti

Rudy Zerbi e Gerry Scotti sono dei grandi amici oltre che a colleghi da lavoro. Entrambi da anni sono i giudici prima di Italia,s Got Talent e successivamente di Tu si que vales. Tuttavia l’artista pavese e Maria De Filippi si burlano spesso del professore di canto di Amici. Ora i due professionisti si sono ritrovati insieme in un altro programma prodotto da Queen Mary, ovvero Amici Speciali. Il primo insieme ad Alessandra Celentano e Beppe Vessicchio sono i giudici interni.

Mentre il conduttore di Striscia la notizia fa parte della giuria esterna insieme a Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato, al momento in quarantena. In questi ultimi anni il figlio di Davide Mengacci viene preso di mira da Maria e Gerry facendogli degli scherzi, spesso molto cattivi. Per questa ragione, attraverso i suoi canali social, Zerbi ha asserito con tono ironico: “Lui è il mio peggior nemico, lo tengo volentieri a distanza”.

Gli scherzi di Maria e Gerry a Rudy Zerbi

Dopo il Serale di Amici 19, dove Maria De Filippi è stata supportata dalla collaborazione di Al Bano e Romina Power per fare degli scherzi a Rudy Zerbi, ora è stato il turno ad Amici Speciali. Ricordiamo che il talent show andrà in onda in quattro prime serate e vede la sfida di due squadre composte da ex ballerini e cantanti del programma ma anche esterni. Il ricavato delle serate verrà dato in beneficenza alla Protezione Civile italiana.

Nella serata di venerdì l’ex discografico della Sony è stato chiamato al centro dello studio 8 dell’Elios per e, dopo aver perso ad un quiz, Gerry e Maria lo hanno bersagliato lanciandogli addosso dei bicchieri e successivamente anche un secchio pieno d’acqua. Il giorno seguente Zerbi su IG ha detto: “Maledetto Gerry e Maria anche perché, diciamoci la verità, sono una società a delinquere”.

Scherzi organizzati prima? Parla l’ex discografico

Ma il popolo del web ha il sospetto che gli scherzi di Maria De Filippi e Gerry Scotti ai danni di Rudy Zerbi sia tutto studiato a tavolino. A rompere ogni dubbio ci ha pensato lo stesso professore di canto di Amici.

Quest’ultimo, infatti, attraverso delle Stories su Instagram ha raccontato ai follower: “Stavo rientrando in camerino dopo la puntata e, per farvi capire che è tutto vero quello che vedete, volevo farvi vedere che sono ancora sporco e puzzolente dall’uovo. Mi sono lavato tipo quattro volte”.