Chiara Ferragni ha una sosia, alla scoperta di Lucrezia Mangilli: due gocce d’acqua [FOTO]

Ultimo appuntamento in replica di Ciao Darwin 8

Sabato sera su Canale 5 è andato in onda l’ultimo appuntamento in replica di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate. Lo show con Paolo Bonolis e Luca Laurenti è stato riproposto in questo periodo di quarantena riscuotendo un successo inatteso. In una recente diretta Instagram il conduttore romano ha svelato per quale motivo tale programma non viene trasmesso tutti gli anni.

In pratica ci vogliono circa nove mesi per prepararlo e un dispendio di energie. Nella puntata finale, il pubblico delle rete ammiraglia Mediaset ha avuto modo di vedere la sosia di Chiara Ferragni, la nota influencer e fashion blogger cremonese che da poco ha raggiunto i 20 milioni di follower su IG.

Chi è Lucrezia Melito Mangilli?

Nell’appuntamento finale di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate si sono sfidati gli Umani contro i Mutanti, ovvero coloro che non hanno mai fatto dei ritocchi estetici e dall’altra parte chi ne ha fatto un uso spropositato. In studio era presente anche Claudia Ruggeri, cognata di Paolo Bonolis nonché Miss Claudia di Avanti un altro. Ma l’occhio dei telespettatori di Canale 5 è caduto su Lucrezia Melito Mangilli, durante la sfilata.

Su quest'ultima abbiamo pochissime informazioni, infatti non sappiamo se impegnata sentimentalmente o no. E' una 22enne e, oltre a fare la modella è anche una studentessa frequentando la Facoltà di Farmacia. La giovane presenta un fisico mozzafiato, degli occhi che ammaliano e soprattutto un'incredibile somiglianza a Chiara Ferragni.

Lucrezia Melito Mangilli somigliante a Chiara Ferragni

Lucrezia Melito Mangilli è riuscita a diventare popolare sul web e sui vari social network grazie alla sua partecipazione a Ciao Darwin 8 – terre Desolate. L’anno scorso, quando è andata in onda la puntata inedita di Umani contro Mutanti, la studentessa ha raggiunto oltre 14 mila follower su Instagram.

Durante la sfilata in intimo la 22enne ha mandato in tilt il pubblico di Canale 5 e gli internauti che hanno prontamente commentato la sua performance su Twitter. La sosia di Chiara Ferragni indossava un completino rosa in pizzo e i lunghi capelli biondi mandando in tilt coloro che la guardavano sul piccolo schermo. Ecco la sfilata: