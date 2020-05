Silvia Toffanin e Pier Silvio, yacht super lussuoso di 43 metri: sembra una reggia

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo. In questi 20 anni di storia d’amore, hanno sempre cercato, per quel che possibile, considerata la loro popolarità, di stare lontano dal vortice del gossip.

La curiosità nei loro riguardi, però, è ovviamente cresciuta ancora di più, inevitabilmente. Della loro vita privata conosciamo praticamente tutto, ma sapete che il manager ama molto il mare e che possiede uno yacht bellissimo?

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: amore incondizionato per il mare

Il nuovo acquisto è stato fatto, come riporta anche il settimanale Oggi, nel febbraio del 2019, dopo che il suo “vecchio”yacht , ribattezzato “Il Suegno” è stato coinvolto irrimediabilmente nella mareggiata di Rapallo.

L’imbarcazione che ha sostituito la barca, manco a dirlo è superlusso: si tratta di un Codecasa 43 Fb di 43 metri, ha una suite armatoriale a prua del ponte di coperta e, per finire, è dotato di una jacuzzi sul punto sole. Un piccolo gioiellino di cui va molto fiero. (Continua dopo la foto)

Silvia e Pier Silvio, un amore a prova di…non matrimonio

Con una ciclicità perfetta, il gossip esplode e parla di presunte avvenute nozze tra il Vice Presidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi e la sua compagna, la regina di Verissimo Silvia Toffanin. Ogni volta la coppia, o fonti vicine, è costretta a smentire il rumors.

In realtà, i due, anche separatamente in alcune interviste, hanno lasciato intendere di non avere la necessità di convolare a nozze. Il manager ha parlato di tempi di lavoro molto lunghi e ferrati che lo porterebbero a non poter affrontare le nozze in questo momento; la giornalista ha confidato di non avvertire l’esigenza di “contrattualizzare” il suo legame per sentirsi famiglia: lo sono già e da ben 20 anni. La coppia, che vive a Portofino, ha due meravigliosi bimbi, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, l’ultima arrivata.

I fan dovranno quindi, almeno per il momento, mettersi l’animo in pace: nessun matrimonio per una delle coppie più invidiare e solide dello showbiz, anche se c’è chi giura, che il fatidico “si”, sia stato sussurrato in gran segreto già tempo fa.