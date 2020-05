Fred Willard, attore e umorista americano è morto

E’ scomparso Fred Willard, l’attore ha interpretato John Forrester nella soap opera Beautiful, cinema in lutto

E’ morto Fred Willard, uno degli interpreti più importanti del cinema americano. L’attore e umorista aveva 86 anni e aveva presto parte ad eventi di spicco come This Is Spinal Tap, Campioni di razza e molti altri. Dal 2014 aveva rivestito il ruolo di John Forrester nella fiction Beautiful, in cui interpretava il fratello di Erick e padre di Ivy.

La notizia della sua morte è stata diffusa dalla figlia Hope tramite TMZ. La giovane ha annunciato che il padre è morto la notte scorsa e che mancherà moltissimo a tutti. L’attore aveva iniziato da giovanissimo la sua carriera ed aveva fondato il gruppo comico Ace Trucking Company. Divenuto famoso, il gruppo faceva parte di programmi tv come This is Tom Jones e Tonight Show.

Fred Willard ha iniziato la carriera da giovanissimo

Presto Fred Willard divenne un volto popolare dei talk show Thicke of the Night e Real People, dove intratteneva il pubblico con le sue battute. Nel 1985 ebbe una candidatura ai Daytime Emmy Award per aver condotto What’s Hot, What’s Not.

Ricevette anche tre candidature ai Primetime Emmy Award per aver partecipato alla sitcom Tutti amano Raymond nel ruolo di Hank McDougal. Fu accanto a Morgan Freeman nel 2012 e venne inserito nel cast di The Magic of Belle Isle. Indimenticabile, come detto prima, è stata la sua partecipazione a Beautiful, dove rivestì i panni di John Forrester, fratello di Erick e padre di Ivy.

Willard è stato sposato con la moglie Mary per 50 anni

Dopo un anno lasciò la soap opera. Fred Willard è stato sposato fin dal 1968 con la moglie Mary. I due si conobbero molti anni prima, durante l’adolescenza, e da allora non si sono più lasciati. Per 50 anni la loro storia d’amore è andata avanti a gonfie vele, fino a quando lei è morta, nel 2018.

La donna era una drammaturga e scrittrice e aveva 71 anni quando ha lasciato Fred. La coppia ha avuto una sola figlia, Hope che nel 1977 ha dato ai genitori un nipote di nome Freddie. E’ stata proprio Hope ad annunciare la morte del padre e ha detto che la sua mancanza si farà sentire. La famiglia era molto unita e tutti amavano Fred.