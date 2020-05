Fabrizio Corona, è arrivata la donna più importante della sua vita

In queste ore è arrivata da Fabrizio Corona la donna più importante della sua vita a casa, si tratta della madre Gabriella Priviteri, giunta dalla Sicilia per vedere il figlio

E’ arrivata dalla Sicilia la donna più importante nella vita di Fabrizio Corona. Si tratta della madre Gabriella Priviteri, che si è partita dal sud per andare a trovare il figlio. Lo stesso Corona sta pubblicando su Instagram in queste ore alcune storie con la mamma. Gabriella al momento si trova i9n casa del figlio, a Milano, e pare sia un po’ nervosa.

Corona mostra su Instagram alcune storie in cui si vede che la giornalista è agitata. Il motivo? Probabilmente è la mascherina che è costretta a portare, ma quando Fabrizio la stuzzica gli fa capire che non gradisce. Tuttavia, dopo un po’ sembra tranquillizzarsi e i suoi occhi si fanno sorridenti quando il figlio le chiede se gli vuole bene.

Alla domanda del figlio Gabriella risponde con un secco no, ma è chiaro che lo fa apposta. Infatti, poi si nota un lampo di sorriso nei suoi occhi. Fabrizio le ripete più volte perché è andata a trovarlo e lei fa finta di essere esasperata. In un’altra storia su Instagram Fabrizio mostra i consigli che gli dà la madre. Gabriella gli dice di non riprendersi sempre da sotto visto che ha il naso grosso.

A contrario di come fanno di solito altre mamme che dopo tempo vedono i figli sciupati, a lei Fabrizio sembra troppo muscoloso. In un’intervista a Non è l’Arena di Massimo Giletti rilasciata qualche tempo fa la donna diceva che Fabrizio aveva dei problemi da curare.

L’ intervista risale allo scorso anno, ad alcuni giorni dopo che Corona era tornato in carcere. La donna aveva detto che prima fra loro c’era molta stima e tanto amore, poi Fabrizio si è allontanato da lei perché per lui rappresenta la sua coscienza. Le verità che gli diceva la madre per lui erano scomode e per questo ha preferito allontanarla.

La donna rappresentava quello che sognava che fosse, ma che in fondo anche Fabrizio voleva, solo che non aveva il coraggio di ammetterlo. L’intervista da Massimo Giletti è stata molto schietta e sincera e la mamma di Fabrizio ha parlato senza filtri. Ora che la donna è andata a trovarlo Fabrizio si è reso conto dei suoi errori.