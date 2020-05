Paolo Ciavarro allarma i fan: non è più innamorato di Clizia Incorvaia? La frase inattesa

Paolo Ciavarro preoccupa i fan: il motivo

Dopo alcune frasi su Instagram molti fan di Paolo Ciavarro si sono chiesti se l’ex concorrente de Grande Fratello Vip 4 (secondo classificato) sia davvero innamorato di Clizia Incorvaglia oppure no.

Dichiarazioni tramite i social network che hanno seriamente preoccupato i suoi follower che aspettano con ansia che i due ex gieffini si ritrovino insieme dopo oltre tre mesi di lontananza. Ma qual’è l’affermazione che ha fatto suonare un campanellino d’allarme? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

L’ex gieffino ama Clizia Incorvaglia? Le sue parole

Qualche giorno fa Paolo Ciavarro ha deciso di rispondere ad alcune domande che i follower gli hanno posto su Instagram attraverso un’apposita sezione. Riguardo la gelosia, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha dichiarato di esserlo ma il giusto. “Ma non delle foto su Instagram, non scherziamo. Lei non lo so se è gelosa, devi chiederlo a lei. Dice di essere siciliana quando parliamo di gelosia”, il valletto di Forum e secondo classificato del Grande Fratello Vip 4.

Ma quello che hanno fatto preoccupare tutti coloro che lo seguono sul social network è che il ragazzo non ha voluto dichiarare apertamente l’amore che porva per Clizia Incorvaglia. In poche parole l’ex gieffino è molto riservato della sua vita intima e certe cose preferisce dirle alla diretta interessata e a tu per tu.

Le dichiarazioni dell’ex gieffino su Instagram

Interloquendo con i follower di Instagram, Paolo Ciavarro rispondendo ad una domanda ha asserito che le cose importanti le deve dire solamente a lei. “Mai detto durante la diretta, le cose importanti si dicono in faccia. Non è solo una semplice infatuazione, altrimenti uno avrebbe mollato con la quarantena. Possiamo parlare di una storia d’amore, assolutamente”, ha affermato il secondo classificato del GF Vip 4.

Nonostante questo i due ex gieffini sono molto innamorati e non vedono l’ora di riabbracciarsi dopo tre mesi. Lui ha raggiunto la sua seconda casa a Lampedusa dove sta facendo la quarantena e in attesa di rivedere Clizia Incorvaglia a Siracusa.