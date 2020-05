Miriana Trevisan rivelazioni scottanti “Il mio ruolo nella rottura tra Pago e Serena”

Miriana Trevisan confessa il suo vero ruolo nella fine della storia tra Pago e Serena Enardu, lei non ha alcun ritorno di fiamma con il suo ex, il loro è un rapporto gentile

E’ finita la storia tra Pago e Serena Enardu dopo tanti tira e molla. E sono piovute anche tante critiche su Miriana Trevisan, ex moglie di Pago. Gli utenti la accusano di essere stata la responsabile della fine della loro storia. Ma la Trevisan non ci sta e non vuole affatto passare per quella che non è.

Così ha deciso di fare una diretta su Instagram per sciogliere ogni minimo dubbio. Ecco che dunque è arrivata la confessione di Miriana, che ha risposto subito alle accuse con molta franchezza. La è Trevisan nella diretta ha spiegato quale sia il suo vero ruolo nei rapporti con Pago e ha voluto fugare ogni dubbio.

Miriana Trevisan fa una diretta su Instagram

La Trevisan nella diretta ha detto di essere stata insultata perché ritenuta colpevole della rottura fra pago e Serena. Le critiche sono state rivolte ad una sua intervista rilasciata su un giornale qualche tempo fa e ha smentito categoricamente Pago ha dormito con lei.

Mirina ha voluto sottolineare che in questa vicenda il problema non sono lei e Pago, in quanto oramai non li lega più un sentimento. I due si rispettano perché hanno in comune un figlio e per il suo bene cercano di andare d’accordo. Il loro legame è quindi rappresentato dal figlio Nicola e non è affatto vero che c’è un ritorno di fiamma. Sul fatto che ha dormito nella sua casa ha anche spiegato che a volte Nicola vuole che rimane con lui e dorme nella sua camera.

La Trevisan infastidita dalle accuse

Insomma, fra la Trevisan e Pago non c’è assolutamente nulla e i due hanno un rapporto gentile per il bene del figlio. Inoltre, Mirina ha anche detto di non sapere nulla su ciò che è accaduto fra Serena e Pago e comunque non la riguarda. Lei ha saputo della loro rottura da alcuni amici giornalisti.

Infine, lei e Pago non parlano delle loro storie, ognuno ha intrapreso la propria strada e quindi tutto finisce lì. Su Serena Enardu ha anche detto di non aver gradito le critiche che molti stanno avanzando su di lei. Miriana ha invitato tutti a non gettare fango sulle storie che finiscono, e di pensare invece a come affrontare i momenti difficili che tutti stiamo vivendo.