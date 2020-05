Adriana Volpe: secondo programma per lei a Tv8? Le ultime indiscrezioni

Adriana Volpe potrebbe raddoppiare il suo ritorno in tv. Ecco le ultime indiscrezioni diffuse nel web

Adriana Volpe raddoppia su Tv8?

Come sapete bene Adriana Volpe è stata un volto Rai molto importante negli ultimi anni. Ha condotto I Fatti Vostri e Mezzogiorno in Famiglia per lungo tempo, prima di avere qualche scontro con Giancarlo Magalli. Dopo è stata allontanata dal ruolo di conduttrice e ha deciso di provare con il mondo dei reality.

Adriana ha partecipato a Pechino Express e poi alla quarta edizione del Grande Fratello Vip a Mediaset in cui si è trovata molto bene. La conduttrice non solo ha fatto vedere meglio il suo carattere e la sua vita, ma ha anche trovato un gruppo di lavoro che ha apprezzato molto. Dopo la sua esperienza nel reality Adriana ha firmato un contratto con Sky che la vede al timone di un programma di informazione e intrattenimento che partirà a giugno su Tv8 in compagnia di Alessio Viola.

Ma Blogo ha diffuso delle indiscrezioni molto interessanti sul suo conto. Pare che Adriana condurrà anche un secondo programma sullo stesso canale tutto incentrato sul gossip. Ovviamente si tratta solamente di una voce e non c’è nulla di confermato, ma chissà, potrebbe essere un’indiscrezione assolutamente fondata. Voi che cosa ne pensate?

L’esperienza al GF Vip

Adriana Volpe al GF Vip ha mostrato un lato di sé che in molti non conoscevano. Lo stesso Alfonso Signorini più volte ha confessato di essere stato davvero sorpreso dalla conduttrice, ma non solo lui, anche gli addetti ai lavori. Ha colpito la sua generosità, la sua diplomazia, la sua grande dignità.

Nel reality, tuttavia, anche lei è stata colpita dal gossip su un possibile flirt con Andrea Denver. Il modello le ha fatto numerosi complimenti e le foto per il calendario del reality non lasciavano spazio all’immaginazione. Questo ha anche creato gelosia nel marito, ma Adriana ha sempre detto che l’ha presa come un gioco.

Purtroppo la conduttrice ha dovuto abbandonare volontariamente il gioco per il grave lutto che l’ha colpita. Il suocero, già malato, è stato colpito dal Coronavirus e non ce l’ha fatta. Ma la sua avventura ha portato lo stesso a ottimi risultati per la sua carriera televisiva. Voi che cosa ne pensate di Adriana Volpe e del suo percorso televisivo?