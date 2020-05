Marcello Masi sarà lui il nuovo volto del programma “La Vita in diretta?”

Marcello Masi, il suo nome si affianca a quello di Ambra Angiolini

Marcello Masi potrebbe essere il nuovo conduttore de La vita in diretta, il suo nome si affianca a quello di Ambra Angiolini della quale si parla già da qualche settimana. In realtà C’era odore di cambiamenti già da qualche mese, visto quello che è successo, probabilmente i cambiamenti saranno riportati anche al periodo autunnale.

Ma qualora così dovesse essere, al conduttore chi verrà affiancato? Sarà necessaria una seconda figura, se non si parla più di Ambra Angiolini, un altro nome potrebbe essere Ingrid Muccitelli. Ambra ha poi parlato del conduttore dicendo che lo ritiene all’altezza, e lui ha grande stima e pensa che alla conduzione del programma di Rai 1 e sarebbe davvero bene.

Ma ancora si tratta soltanto di ipotesi, nessuna notizia certa. La rete non ha confermato, quindi il pubblico italiano deve soltanto aspettare annunci ufficiali. Anche perché nemmeno il diretto interessato nonostante le notizie già fuoriuscite ha scelto di parlare. Almeno per il momento non ha espresso la sua opinione.

Marcello Masi, una carriera che merita

Marcello Masi intanto sembra essere il candidato dei sogni, il candidato ideale al quale affidare la conduzione di una trasmissione tanto importante come La vita in diretta. La sua carriera merita tantissimo, ha iniziato la collaborazione con la RAI nel 1987, per arrivare poi al Tg2 e nel 1994. Collaborava con Clemente Mimun, entrambi professionisti, professionali, competenti, mai eccessivi, mai fuori luogo.

Ai tempi il conduttore del TG piaceva tantissimo, Ecco perché si pensa che con grande probabilità, al timone de La vita in diretta potrebbe piacere tantissimo e corrispondere ai gusti del pubblico italiano che nel frattempo spera di rivedere Matano. La vita in diretta è uno dei programmi più amati del pubblico che ha trovato il miglior passatempo di tutte le stagioni.

Conduttrice Ingrid Muccitelli, il duo potrebbe andare benissimo

Tralasciando Quindi come co-conduttrice e valletta Ambra Angiolini che ha rivelato attraverso Instagram di avere un altro genere di progetti per il prossimo futuro rimane la giornalista Ingrid Muccitelli. Quest’ultima ha dato modo di farsi conoscere nel ruolo di Markette di La 7 debuttando poi in Rai, con Unomattina Estate Weekend, Linea Verde ed infine Sabato in.

Per quando riguarda invece l’aspetto sentimentale, la sua vita privata, ha avuto una relazione durata 7 anni con Piero Chiambretti noto comico e presentatore tv. Poi la relazione è finita, adesso i loro rapporti sono comunque ottimi. Non sappiamo se adesso la donna sia impegnata con qualcun altro.