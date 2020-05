Amici Speciali, Veronica Peparini assente: la spiegazione sui social, c’entra Andreas Muller

Veronica Peparini ha spiegato nei dettagli i motivi che l’hanno portata ad essere assente ad Amici Speciali, almeno in video. Ecco le sue parole

Amici Speciali: assente Veronica Peparini, c’entra Andreas Muller

Amici Speciali ha fatto il suo debutto venerdì 15 maggio con quasi 4 milioni di telespettatori. Il nuovo format del talent di Maria De Filippi si è trasformato questa volta in una condivisione e in uno spettacolo tra ex concorrenti di Amici, e non solo, che hanno deciso di contribuire concretamente aiutando l’Italia in questa situazione di emergenza sanitaria.

Il cast è composto da 12 talenti suddivisi in due squadre: Giordana Angi, Umberto Gaudino, Alberto Urso, Irama, Gaia Gozzi, Javier Rojas, Gabriele Esposito, Alessio Gaudino, Michele Bravi, Random, The Kolors, Andreas Muller. La giuria che vota ogni esibizione è composta da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello e Eleonora Abbagnato. Inoltre, ci sono quattro esponenti delle radio, tra cui Anna Pettinelli, e tre professori: Alessandra Celentano, Beppe Vessicchio e Rudy Zerbi.

In molti si sono chiesti come mai non fosse presente anche Veronica Peparini. In fondo l’insegnante è di Roma e non avrebbe avuto problemi ad essere presente in puntata. Tuttavia, a seguito della grande curiosità dei suoi follower, Veronica ha deciso di spiegare i motivi della sua assenza. Ovviamente, c’entra Andreas Muller.

La spiegazione sui social

Come sapete bene Veronica Peparini ha iniziato una relazione con Andreas Muller, che qualche anno fa ha partecipato ad Amici. L’insegnante l’ha sempre sostenuto, ha creato coreografie per lui, l’ha consolato anche quando si è infortunato ed è stato costretto a lasciare il programma. Dopo la sua rivincita e la vittoria nell’anno successivo, Andreas ha iniziato a lavorare con la compagnia di Veronica ed è nato l’amore.

Adesso convivono e non hanno più paura di mostrarsi sui social insieme e innamorati. Ed è proprio questo il motivo che ha potato la coreografa a prendere una strada diversa. Infatti, come vedere nel messaggio del post riportato qui sotto, Veronica ha spiegato che per lei non sarebbe stato corretto essere in giuria con Andreas che impegnato nella gara come uno dei concorrenti.

Tuttavia, Veronica ha assicurato che sarebbe stata comunque professionale ma ha preferito fare altre scelte e farsi da parte questa volta. Ad Amici Speciali lavora dietro le quinte seguendo meglio i ballerini e le coreografie. Questo è un aiuto importante per suo fratello, il direttore artistico del programma, Giuliano Peparini.