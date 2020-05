Anna Tatangelo e Gigi: dietro la rottura l’ombra di un’altra donna

L’addio tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ha lasciato senza parole i fan della coppia, che nell’arco di questi 20 anni di amore, li hanno sostenuti e supportati. La rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno ed ha letteralmente lasciati sorpresi.

Attraverso un comunicato congiunto, infatti, la cantante 33enne di Sora e il musicista napoletano, hanno ufficializzato la fine della loro storia d’amore. Le motivazioni che hanno portato a questa decisione non sono mai state rese note ai più dai diretti interessati, i quali si sono solamente limitati a dire di avercela messa tutta per riparare una crepa che era ormai diventata troppo profonda per poter essere recuperata.

Anna Tatangelo e Gigi un addio doloroso per i fan

Dopo aver deciso di lasciarsi, i rumors sono ovviamente impazziti. Tante le ipotesi e le tesi, ma è il settimanale Nuovo a riportare le dichiarazioni di fonti vicine ai due ex.

Sulla rivista nello specifico, parlando della fine della storia tra Anna e Gigi si dice: “Molto credente Anna desiderava le nozze davanti al Signore. Gigi avrebbe dovuto annullare il matrimonio con la moglie, madre dei suoi ragazzi. E non ha voluto compiere questo passo”. Sarebbe coinvolta, dunque, seppur suo malgrado, l’ex moglie dell’artista Carmela Barbato. Parole che però non sono mai state confermate dai diretti interessati che hanno preferito chiudersi in un religioso silenzio.

Nuova vita per gli ex fidanzati

Oggi gli ex hanno completamente cambiato vita e continuano a vivere lontani. Non si sa se siano o meno rimasti in buoni rapporti, da allora infatti, nessuno dei due ha più aperto l’argomento.

Gigi D’Alessio continua ad essere poco social, così come lo è sempre stato, mentre Anna pare abbia intensificato il suo rapporto con i fan, soprattutto su Instagram e Tik Tok. La bellissima è infatti solita, quasi giornalmente, pubblicare degli scatti che la immortalano durante la sua quotidianità con il piccolo Andrea, il primogenito avuto da D’Alessio. Immagini che godono del pieno apprezzamento dei suoi follower. Ultimamente ha anche raggiunto un traguardo, ha infatti totalizzato 1.600.000 seguaci, una vera e propria reginetta di Instagram. Gigi