Amici Speciali: l’emozione e le parole di Virginia Tomarchio dopo la prima puntata

Virginia Tomarchio è stata protagonista di un momento molto particolare ad Amici Speciali. La ballerina ne ha parlato con emozione sui social

Amici Speciali: Virginia Tomarchio si esibisce ne Le quattro stagioni

Venerdì 15 maggio è andata in onda la prima puntata di Amici Speciali. Il programma, condotto da Maria De Filippi, vuole avere l’unico intento di aiutare concretamente la Protezione Civile per questa emergenza sanitaria che ha coinvolto l’Italia e non solo. Per questo ex concorrenti, ormai molto affermati, hanno deciso di condividere il loro talento.

Il cast è formato da ex vincitori del talent come The Kolors, Andreas Muller, Alberto Urso, Irama, Gaia Gozzi. Ma anche da ex concorrenti ormai professionisti come Giordana Angi, Javer Rojas, Alessio Gaudino, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino. Inoltre anche Michele Bravi e Random. Ma anche tra i professionisti che accompagnano le loro esibizioni ci sono ex concorrenti. Ad esempio, Elena D’Amario, Giulia Pauselli e Virginia Tomarchio.

Virginia, in particolare, ha accompagnato Andreas Muller in una coreografia molto speciale per lei: Le quattro stagioni. La ballerina l’aveva eseguita anche come concorrente anni fa ed è stata un’emozione molto forte per lei rifarla da professionista.

L’emozione di Virginia

Nella prima puntata di Amici Speciali, dunque, Virginia ha ballato con Andreas in questa coreografia dopo tanti anni e la cosa non è sfuggita a Stash. Infatti, i due erano concorrenti nella stessa edizione, compagni di squadra nella stessa casetta, lui ha vinto la categoria canto, mentre lei la categoria ballo. In puntata Stash ha voluto dire pubblicamente quanto era stato bello rivederla in questa performance.

Virginia dal palco le ha mandato un bacio evidentemente emozionata. Poi, sui social, ha spiegato che per lei è stata davvero un’emozione indescrivibile ballare di nuovo quella coreografia dopo tanti anni con una maturità diversa. Ha provato emozioni molto forti e non ha mancato, ovviamente, di ringraziare Stash per le sue parole che l’hanno colpita molto per la dolcezza nel ricordare proprio quel momento.

Nel frattempo Virginia ha fatto sempre molto discutere per le sue storie d’amore. Quando era concorrente c’era un tira e molla con Cristian se vi ricordate e poi, da professionista, ha iniziato una relazione con Amilcar. La loro storia d’amore procede a gonfie vele nonostante le numerose critiche ricevute sui social.